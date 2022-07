El tiempo y la política

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Melitón Guevara Castillo

Sabia virtud de conocer el tiempo, afirma Renato Leduc, en su canción. Que me gustó más cuando conocí la forma en que se engendró. Aunque es un poema de amor, algunas de sus frases bien que se pueden aplicar a la política. Quizá por eso hay la afirmación de que debemos de conocer la historia para no cometer los mismos errores. Buena parte de los políticos, por no conocer, precisamente, el tiempo político, sufren las consecuencias.

El tiempo en política se mide de muchas maneras: por sexenios, si es presidencial, de gobernador o de senador; de trienio, si es de un alcalde o de un diputado, sea local o federal. Igual, para los que son servidores públicos, dependiendo del nivel gubernamental de que se trata. Muchos, aunque conocen los tiempos, no lo asimilan a tiempo.

EL TIEMPO ES ORO

El tiempo es oro, efectivamente, para los políticos que carecen de la vocación de servicio que demanda el ejercicio de la política; porque buena parte, por no decir todos los políticos, quieren el poder para servirse y no servir a la sociedad. Bien lo decía Jesús Silva-Herzog al describir a la nueva hornada de nuevos ricos de la revolución mexicana. Los nuevos ricos sexenales, claro, de la época priista, que duró 80 años.

Por eso AMLO encontró el hilo conductor para llegar al poder: combatir a la mafia del poder, a los delincuentes de cuello blanco. Y su frase ganadora: “Primero los pobres”. Tardó 18 años en encontrar la hebra al hilo y llego al poder, por eso ahora se ufana en hacer que sus corcholatas le puedan garantizar la continuidad, espero que no sea al estilo de “El caudillo”. Él, bien que sabe, debe conocer el tiempo.

CUANTO TIEMPO PERDÍ

Hay personas que se engolosinan con el poder, tanto que hacen lo posible por conservarlo. Les cuento, por decir, lo que medio mundo sabe y conoce en Güémez, un municipio cerca de la Capital tamaulipeca. Ahí, unos y otros no saben lo que es el tiempo perdido: por un lado, tenemos que Lorenzo Morales, el actual alcalde, nunca lo ha perdido: supo sembrar y ha cosechado, al grado que ya ha ocupado por tres veces la Presidencia Municipal.

El otro ejemplo es Luis Lauro Reyes. Llegó a la presidencia vía MORENA, con el apoyo subterráneo de su manager; no fue capaz de construir, ahí en Güémez, una base social que le permitiera la reelección, que su partido le negó, así que envió a su esposa como candidata de Movimiento Ciudadano… dividió a los morenos y permitió que Lorenzo, su antiguo gurú, volviera a la presidencia municipal, al poder. Pero es, quiérase o no Luis Lauro un suertudo: ahora es el Delegado de Programas Federales… le premiaron su traición.

DICHA INICUA…

De perder el tiempo, sí, eso es lo que no quieren hacer buena parte de los gobernantes. Por eso, unos y otros, al término de sus gobiernos son señalados como corruptos. Y es que, parece mentira, pero creo que aun funciona eso de que, tú solo ponme donde hay dinero y yo me encargo del resto. Bien que sabemos, así de fácil, que unos llegan con las manos en las bolsas y salen con las bolsas en la mano… se enriquecen y es algo que no pueden ocultar.

Por eso, Santiago Nieto ahora que se avecina un cambio gubernamental, pide a los ciudadanos que le remitan casos de corrupción, para investigarlos. Y es que, ya se sabe, el tiempo todo lo descubre, que hay muchos expedientes reservados, es decir, no se pueden abrir, conocer su contenido… opacidad, opacidad y nada de transparencia y rendición de cuentas.

TIEMPO POLÍTICO

El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca bien que lo sabe: el poder nace al detentar el poder estatal; el mismo que, en pocos meses, cambiará a otras manos. Por más movimientos, acciones que haga, tarde o temprano, el tiempo le dirá que ya no es su tiempo, su momento. Y, hasta donde se observa, no fue capaz de lograr que el pueblo tamaulipeco le conceda afecto y estimación o, al menos, no el suficiente para trascender su sexenio, que su partido conservara el poder.

El tiempo es oro.