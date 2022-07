Historia de un huevón profesional…

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Oscar Pineda

El tío Ricardo fue, hasta el último día de su vida, un contumaz, pero muy adorable, flojonazo, al que nunca se le conoció oficio y menos trabajo alguno. Literal, vivía de la renta de un pequeño local pegado a su casa y de la pensión que le había dejado su papá al morir.

Un día, El tío, cansado de esa vida de huevonazo, decidió buscar empleo y para ello le habló a su sobrino, un periodista de medio pelo de esos que tienen amigos por todos lados.

Con voz pausada, porque hasta para hablar era calmado El tío, le dijo a su pariente: “Mijo, te llamo porque estoy cansado de esta vida tan pesada que he llevado y quisiera que me ayudaras a encontrar un trabajo en el que pueda entretenerme”.

Asombrado El sobrino, que conocía bien el estatus de huevón profesional de El tío le preguntó ¿Y cómo en qué quieres trabajar tío? El tío hizo un breve silencio y luego contestó ¿Yo creo que si hubiera algún puesto como de diputado me gustaría?

El sobrino estuvo a punto de tirar la carcajada, pero con un buen sorbo de aire pudo mantener la cordura y entonces preguntó ¿Pero qué sabes tú de hacer leyes tío? Nada, contestó el flojonazo y añadió: ¿“Pero no me digas que los que están ahorita saben mucho?

Una vez, creo que fue la única que El tío Ricardo trabajó formalmente, se enlistó como ayudante general en una planta industrial.

El primer día de trabajo fue todo un acontecimiento en la familia, eran alrededor de las seis de la madrugada cuando salió de su recámara, enfundado en un overol beige, un casco color naranja fosfo fosfo y unas gafas de protección que le cubrían hasta las cejas.

Como era la primera vez que El tío iba a trabajar, todo mundo se despertó temprano en la casa del abuelo para despedirlo y hasta se tomaron fotos con el hombre vestido de obrero.

A media mañana, en el trabajo, el sobrestante de la compañía notó la ausencia de El tío y mandó a otro trabajador a buscarlo.

Después de un buen rato de dar vueltas por la planta finalmente el enviado encontró a El tío, quien se había metido a dormir en una sombra junto a los enfriadores.

¡Ándale que te está buscando el sobrestante! ¿y qué quiere ese imprudente? Contestó indignado el tío y con voz amodorrada, -No lo sé pregúntale tu mismo- respondió encanijado el otro trabajador.

Finalmente, después de unos minutos se presentó El tío con el sobrestante y antes de que le dijeran cualquier cosa le dijo indignado ¡renuncio a este trabajo, no es posible que sean tan desconsiderados y no dejen que los trabajadores se echen una pestañita de una hora!

Un 31 de diciembre El tío se puso una borrachera con sus sobrinos y a punto tomado confesó: “Yo soy huevón porque así me hizo Dios, a mí nunca me ha gustado trabajar, no le encuentro el chiste y no creo que se lo vaya a encontrar”.

EL PERSONAJE

Ahora resulta que al diputado PEPE BRAÑA siempre no le interesó ser consejero nacional de Morena y sugirió dejarle el espacio a algún otro militante de su distrito.

Está claro que para algunos como el diputado BRAÑA el partido Morena no representa más que el trampolín para buscar puestos que le generen algún beneficio personal.

Estoy seguro que para cualquier militante, de los de verdad, de los que sí caminaron a favor de AMLO cuando anduvo en campaña, estarían más que orgullosos de poder formar parte del Consejo Nacional de su partido; en fin la lealtad y la ideología no se pueden comprar en el Oxxo de la esquina.

POSDATA

Da gusto ver nuevamente abarrotadas las playas de Tamaulipas, en particular mi hermosa Miramar, la cual cada vez se ve más bonita y eso, debo reconocerlo, es gracias al trabajo que ha realizado el actual Ayuntamiento de Ciudad Madero.