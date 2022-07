Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

El Contador Tárrega

He comentado ya que cuando nacieron mis hijos empecé a llevarles un diario donde registraba sus vivencias y anécdotas.

En el caso de mis hijas, acuñé dos expresiones que utilizaba en sus diarios: “Momentos mágicos” (en el caso de Dianita) y “Momentos celestiales” (para Zaidita). En ambos casos, a lo que me refería con esas expresiones era a ciertos instantes en los que, con su inocencia y su ternura, con algo que decían o hacían, provocaban que el tiempo se detuviera, haciéndome desear que ese instante no terminara jamás.

Pues estas dos mujercitas, con motivo del Día del Padre, me regalaron hace días un momento mágico y un momento celestial respectivamente.

Dianita me dedicó una canción de Celine Dion llamada “Porque tú me amaste”. Me dijo: “Te juro que la escuché y pensé en ti”. La canción dice:

“Por todas esas veces en que me apoyaste, por toda la verdad que me hiciste ver, por todo el gozo que diste a mi vida, por todos los errores que me ayudaste a corregir, por cada sueño que volviste realidad, por todo el amor que encontré en ti, estaré por siempre agradecida.

Eres quien me ha sostenido y nunca me has dejado caer. Fuiste mi fortaleza cuando yo fui débil, fuiste mi voz cuando no podía hablar, viste lo mejor que había en mí, me levantaste cuando no podía seguir. Me diste fe porque creíste en mí. Soy lo que soy porque tú me amaste.

Me diste alas y me hiciste volar, tocaste mi mano y yo pude tocar el cielo, perdí mi fe y tú me la devolviste, y me enseñaste que no había estrella que no pudiera alcanzar.”

Zaidita, por su parte, publicó una foto mía en su face y escribió:

“Es difícil explicar lo que mi corazón siente al ver a este hombre. Desde pequeña me enseñó a nunca abandonar mis sueños, y gracias a él no ha habido ni un solo momento en que yo piense que algo no se puede lograr.

Recuerdo todas las veces que de pequeña canté ‘hoy tengo que decirte, papá’. Cuando decía: ‘Voy a crecer a tu gran tamaño y el mundo veré cómo tu’, lo decía en serio; tal vez no tengo tu gran tamaño, y tal vez el tamaño de mi corazón aún no logra ser igual que el tuyo, pero de lo que sí estoy segura es que ahora, el mundo lo veo como tú, como pocas personas lo hacen, de una manera que me da felicidad y tranquilidad, aunque las cosas se pongan bastante difíciles.

Recuerdo también cuando me mostraste una columna que escribiste que decía que los hombres deben de valorar cuando una niña deja de ver las estrellas por verlos a ellos. Gracias a ti, ahora sé que yo no quiero dejar de ver las estrellas por ver a alguien; gracias a ti, ahora sé que el día que encuentre a alguien, lo que quiero es que esa persona venga a ver las estrellas conmigo, y no quiero conformarme con menos que alguien que vea el mundo como lo veo yo, como lo ves tú, como estoy segura que lo ven mis hermanos, con optimismo y esperanza.

Te amo de una manera inimaginable, gracias por todos esos ‘cuentos inventados’ que me contabas, porque echaron a volar mi imaginación; y gracias por nunca haberme dejado abandonar a esa niña que tú criaste, esa niña llena de ganas de soñar e imaginar.

A veces me pongo un poco triste al pensar que ya no tengo ocho o diez años y que no estás ahí cuando despierto con una pesadilla, que tengo que comenzar a enfrentar las cosas por mí misma, pero sé que me preparaste todos estos años para eso, aunque no te niego que a veces quisiera regresar el tiempo unos 15 años, recibirte en casa en la noche recién bañada y pedirte ese cuento inventado que tanto me gustaba.

Eres y siempre serás mi más grande ejemplo, y si alguna meta tengo en la vida, es tener una familia y enseñarles todo lo que tú me has enseñado. ¡Te amo!”.

Gracias mis amores, por estos hermosos momentos mágico y celestial. Sigan llenando de luz el lugar en el que estén. Sigan creyendo en ustedes mismas tanto como yo creo en ustedes. Crean en ustedes con tanta fuerza, que al mundo no le quede otra opción que creer también en ustedes. Y sigan luchando por encontrar su lugar en este mundo, tan necesitado de espíritus mágicos y espíritus celestiales como el que ustedes tienen. Las ama siempre, papá.

