Primer Centro de Abastecimiento Municipal de Agua Potable iniciará este mes

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Francisco Medina Guerrero.-



Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con entrega gratuita de agua purificada, este mes se pondrá en funcionamiento el primer Centro de Abastecimiento Municipal de Agua Potable, anunció el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez.

“En este mes arranca el primer AMA, Abastecimiento Municipal de Agua Potable, al día último de este mes debemos de arrancar el primer AMA en la Colonia Enfermeras”.

“Es el primero de seis centros de abastecimiento”, añadió.

Gattás Báez adelantó que cada centro de abastecimiento va a tener su equipo para poder tener agua purificada y que la población en general pueda acudir al lugar a abastecerse sin costo alguno.

“Las personas van a poder pasar y llevar diariamente hasta tres garrafones de agua y van a ser gratuitos”.

El Presidente Municipal de Victoria precisó que los Centros de Abastecimiento Municipal de Agua van a estar situados en zonas altas pegadas a la sierra, donde demás, tendrán artículos de la canasta básica a bajos precios.

“Vamos a tener Liconsa, Diconsa ahí mismo, donde las personas van a poder comprar artículos de primera necesidad, de canasta básica, leche, inclusive estamos viendo si podemos meter tortilla, a precios que no van a encontrar en ninguna parte”.

Cabe señalar que Gattás Báez refirió que los seis primeros Centros de Abastecimiento Municipal de Agua forman parte de una primera fase, a la espera que se materialice la construcción de la segunda línea del acueducto de la Presa Vicente Guerrero.

“Ya encontramos las áreas, son áreas del municipio, cada AMA no creo que cueste más de 250, 300 mil pesos, son seis, la colonia Enfermeras, y nos vamos a venir hasta la Estudiantil, todo pegado a la sierra, ahí van a estar los próximos cinco más”.

“Es la primera fase, si para entonces no hemos instalado la segunda línea, hay unas colonias de este lado, Esfuerzo Popular, una parte donde no llega el agua, no tenemos capacidad de presión, también se les va a poner”, dijo para concluir.