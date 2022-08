Viaja perrita junto a taxista y ¡ella cobra a los pasajeros!

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A través de las redes sociales los usuarios escribieron: “El perrito trabajador sí existe”, luego de ver un video en TikTok de un cachorro cobrando el dinero de los pasajeros que se suben al taxi de su dueño en Morelia, Michoacán.

Las imágenes del video fueron compartidas por @teresacastroavila en TikTok y narra lo razón por la que una perrita viaja con su dueño mientras “junta para las croquetas”, usuarios rápidamente reaccionaron con comentarios positivos.

Teresa describe en su video que el dueño del perro no tiene con quien dejar a su mascota, es por eso que decidió que fuera su acompañante en los viajes. Aunque no detalla cuánto tiempo han viajado juntos, la perrita aprendió a tomar el dinero de los pasajeros y dárselo a su dueño. Esto provocó que usuarios reaccionaran asombrados.

“Historia: Tome un taxi y llevaba a su perrita “chiqui”; me comento el señor David (dueño del taxi), que no tiene con quien dejar a su perrita y no le gusta que se quede sola en casa, así que mejor se la lleva a trabajar y ahora la perrita ya sabe recibir el dinero del pago y entregárselo a su amado dueño”, escribió la joven en su TikTok.

En el video se describe que la perrita toma el video de una de las pasajeras y se lo entrega a su dueño sin ninguna dificultad.

“Te amo ‘perrito trabajador’ chiqui representa el amor mas puro que existe jejejej”, “Solo Cuídenla, (recuerden que los billetes tienen muchas bacterias)”, “Esto va a ser viral, lo juro JSJSJSJAJA”, “te amo perrito que trabajas por la croquetita”, “que divertido !! con gusto me subiría a un taxi con perrito incluido excelente servicio”, escribieron usuarios de la red social.

Con información de: milenio.com