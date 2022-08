Aparece ‘Señora Católica’ en antro gay como DJ

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Mejor conocida como La Señora Católica de Zacatecas, Erika Edith Navarro, una vez más ha dado de qué hablar. Y es que tras volverse viral por criticar a las personas ‘pecadoras’ por su forma de vestir, gustos y otras acciones, se destapó como DJ en un antro de la Ciudad de México. Ya es toda una sensación.

A través de varios videos de TikTok en donde se viralizó cómo la Señora Católica arrasó con su gira como DJ en varios antros de la Ciudad de México.

Con sus audífonos, un rosario y una figura religiosa, la Señora Católica mostró sus dotes en la música.

Esto luego de que en un video mencionara que Jesús dijo que “hay que ir a donde está el pecado”. “Por eso yo voy a donde está el pecado: ferias, discos, bares, pero yo no voy a tomar, para que no inventen. No voy a llevarme un muchachón. No voy a eso. Voy a poner música para que se conviertan. Tan solo llevo el espíritu de Dios en mí para que se santifiquen”, dijo la mujer.

La participación de la señora católica se ha viralizado casi de inmediato con múltiples reacciones.

Incluso en uno de los clips, con más reproducciones, aparece la señora católica comenzando su intervención musical con el Avemaría en versión remix.

Con información de: milenio.com

