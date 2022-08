Niño llora al escuchar a sus padres por primera vez

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El pequeño Evan fue un bebé prematuro que nació con 750 gramos que estuvo a punto de morir y después atravesar toda una odisea y un sinfín de obstáculos junto a sus padres antes de conmover a todo el Internet con su historia.

Al nacer, el pequeño tuvo varias transfusiones de sangre, padeció una serie de neumonías y aunque logró irse a casa sano y salvo, con ayuda de un tanque de oxígeno, pues tampoco podía respirar por sí mismo, más tarde sus padres se dieron cuenta que Evan también tenía problemas de audición.

La historia de este pequeño se ha hecho viral en TikTok luego de que su madre @danielaflores.c compartiera el momento en que el menor escuchó por primera vez la voz de sus padres y emocionarse tanto hasta que no pudo contener las lágrimas. Ay no, se me acaba de meter una basurita en el ojo.

“Hola, Evan”, le dice su padre después de que la doctora le terminara de colocar su nuevo aparato auditivo. Primero el pequeño observa a su papá. “¿Qué pasó? Qué es?”, le pregunta cuando Evan comienza a voltear a ver a todos bien contento y les responde que todo está bien con su pulgar antes de llorar y abrazar a su papá.

