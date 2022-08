Asesinos del periodista Ernesto Méndez ya están identificados

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Los homicidas del periodista Ernesto Méndez ya están identificados y se trabaja para dar con su paradero, informaron autoridades del gobierno de Guanajuato.

Van avanzando las averiguaciones, las líneas, ya se tiene identificados a algunos probables responsables, siguen los trámites judiciales, evidentemente as audiencias para poder girar la orden de aprehensión, recordemos que es un juez quien las gira”, informó Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato.

El gobernador dijo que en el ataque donde fue ejecutado el director del periódico “Tu Voz”, del municipio de San Luis de la Paz, fueron utilizados dos calibres de armas distintos, por lo que se presume que más de una persona disparó.

Mientras tanto, familiares del comunicador y el gremio periodístico de Guanajuato exigieron justicia por el crimen perpetrado la noche del martes, al interior del negocio que era propiedad de Ernesto.

Sí, que se haga justicia. Mi hijo no me lo van a revivir, pero para que no siga esto, porque ahorita usted está aquí y no sé mañana, porque así como está la violencia”, comentó Consuelo Pérez, madre de Ernesto.

Además de periodista, la víctima era empresario del rubro de entretenimiento y tenía la concesión para la celebración de la Feria del Noreste a realizarse en unos cuantos días.

Fue de envidia, yo le mandé mensaje y le dije: ¿cómo estás? Bien, me dice, yo estoy tranquilo, pero pues por una feria no valía que le quitaran la vida, la verdad”, dijo Adriana Méndez, hermana de Ernesto.

Ernesto fue asesinado junto a otras tres personas, quienes según sus familiares no tenían nada que ver con él, pues sólo convivían en el lugar del ataque.

Aparte mataron a un joven inocente, mataron a dos jóvenes que estaban con él, que eran hermanos. Ellos ni la debían, ni la temían”, señaló la hermana de Ernesto.

Comunicadores de diferentes medios de la entidad, realizaron una protesta afuera de la Fiscalía estatal para pedir una investigación ágil y que el crimen no se quede impune.

De la misma forma protestaron en Irapuato durante un evento del gobernador.

El cuerpo del comunicador será sepultado el viernes por la tarde en San José Iturbide, de donde era originario.