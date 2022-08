Carnita Asada: Enrique Peña Nieto

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar Ávila

Santo Tomás decía que hasta no ver no creer, y en este sentido todos sabemos en México, que hasta no ver preso al ex presidente Enrique Peña Nieto muchos no estarán contentos.

Y más cuando en el colectivo existe la certeza de que se lo merece, porque su sexenio “fue uno de los más corruptos de la historia moderna de México”.

Y para el debate, leamos: El Evangelio de San Juan narra la incredulidad de Santo Tomás ante las palabras de los discípulos que decían: “Hemos visto al Señor”, a lo que contestó: “si no veo en sus manos los agujeros de los clavos, y si no meto mis dedos en los agujeros, y no meto mi mano en la herida de su costado, no creeré”. Es por eso que frente a la invitación del Señor de acercarse, el Santo cae postrado ante él. “Porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído”.

Comento la fuente y contexto en https://catholicnewsherald.com/espanol/98-news/espanol/5998-santo-tomas-apostol-ver-para-creer.

Mejor explicado no puede ser en esta etapa, porque recordemos que en campaña en 2018, si mal no recuerdo, allá por marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como candidato, ofreció que no metería a la cárcel a EPN.

Y sus razones tendría, luego vimos lo que sucedió en la consulta popular que se hizo contra los ex presidentes, donde la mayoría de los votantes votó porque sí se les llevara a juicio.

No era vinculante y también el Presidente votó en contra, no obstante la promoción de la misma desde Palacio Nacional y su Movimiento de Regeneración Nacional.

Y no obstante, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló en La Mañanera, que se detectó un esquema con el que el expresidente Enrique Peña Nieto habría recibido transferencias financieras por 26 millones de pesos desde México hasta España.

Para algunos una bicoca, tratándose de quien fue el poderoso ex presidente. Pero este martes, ahora el Fiscal General de la República reveló de la existencia de tres carpetas de investigación.

“Lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales”. El tercero es por un posible asunto de “enriquecimiento ilícito”.

Hasta ahora, el ex presidente del que mucho se dice ayudó, en pacto de impunidad, a que llegara el actual régimen, ha expresado lo siguiente.

“En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia”.

Vamos a ver, que lo que sobra es material durante su sexenio. La Casa Blanca, la Estafa Maestra, Ayotzinapa y Odebrecht y solo por citar lo más llamativo.

Qué sucederá, pronto nos enteraremos, que los mexicanos como los dioses aztecas, somos proclives a demandar sacrificios humanos.

LO MEJOR DE CADA CASA…

Sin dudarlo, la trinchera más interesante, de la que la clase política deberá estar atenta es el Congreso. Por un lado está la avalancha de denuncias de Morena, las llamadas controversias promovidas por la bancada que comanda la diputada Úrsula Salazar y por el otro, la contención que deberá tener el jefe de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Félix “Moyo” García Aguiar.

Con su muy particular estilo, la porteña no suelta la agenda contra todo lo heredado por Acción Nacional, mientras que el titular de la Junta Azul, insiste en todos los espacios, que la incorporación del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, es meramente política y de pasiones personales.

Atentos todos… mientras que si es mujer la que será dirigente de Morena, en el PAN muchos ya detectaron que de gira está la diputada Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez. Algunos saltan de gusto porque urgen la salida de Luis “Cachorro” Cantú de su derrotada dirigencia.

Porque para los efectos prácticos, él es quien perdió y no puede culpar a nadie.

DEL CUARTO PISO.- Y en el top de los cinco confirmados para que le interpreten, así se lee en el facebook del Dr. Américo.

“En reunión de trabajo con tres profesionales de la medicina: Dr. José Isabel Perales, Dr. Juan Guillermo Manzur y Dr. Vicente J. Hernández que conocen las necesidades del sector salud y trabajan desde ahora para su fortalecimiento en beneficio de las y los tamaulipecos”.

Y ahí está foto…

NOSTRA POLÍTICA: “No se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido, en un momento determinado, desarrollar nuestra libertad interna.- Mahatma Gandhi.

Correo: [email protected]

Twitter.- @jeleazaravila