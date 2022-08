Continúa ‘tregua’ del mosquito a Tamaulipas

Tiempo aproximado de lectura: 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

Las enfermedades transmitidas por vector han dado un respiro a Tamaulipas en lo que va del presente año, aunque en algunos casos esta tregua ha sido de más de 18 meses, pues no se han presentado casos de dengue, zika y chikungunya.

Los tres padecimientos que son causados por los mosquitos aedes egypti y aedes albopictus son considerados como incapacitantes, por lo que la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) ha mantenido de forma permanente la campaña de combate, aún y con las escasas lluvias que se han presentado en el 2022.

En su informe sobre el comportamiento del zika, la Dirección General de Epidemiología (DGE) federal dio a conocer que entre 2015 y 2021 en Tamaulipas se han confirmado 692 contagios, sin embargo destaca que en los primeros siete meses de 2022 no se han presentado casos.

Esta enfermedad es causada por el virus de zika que transmitido principalmente por mosquitos del género Aedes, que pican durante el día. Los síntomas son fiebre, erupciones cutáneas, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, malestar y cefaleas, generalmente leves y de dos a siete días de duración.

En lo que se refiere al chikungunya, que también es una enfermedad viral, no se tiene informes sobre casos en Tamaulipas entre 2021 y lo que va de 2022, además de que a nivel nacional solamente se han conformado cuatro casos.

Los síntomas más comunes del “chik” son fiebre y dolor en las articulaciones, en algunos casos dolor de cabeza, dolor muscular, hinchazón de las articulaciones y erupción cutánea, mejorando los pacientes en una semana.

Finalmente en lo que corresponde al dengue tanto no grave, como grave y con signos de alerta, Tamaulipas se mantiene sin casos en lo que va del año, mientras que en 2021 sólo se confirmaron 18.