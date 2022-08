Sube kilo de tortillas $1… por el momento

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

El aumento al precio del kilogramo de tortilla aún no se ha presentado en la Ciudad con la severidad que se ha especulado, manteniéndose entre 22 y 23 pesos dependiendo de la ubicación del establecimiento, sin embargo en algunos de éstos a partir de agosto se dio un incremento.

En un recorrido por varias tortillerías ubicadas en fraccionamientos con viviendas de interés social, así como en las cercanías de asentamientos de nivel económico alto y en la zona centro, la variación en el costo fue de máximo un peso.

En breve diálogo con los empleados de las tortillerías visitadas, comentaron que los propietarios no les han hablado sobre la posibilidad de que pueda llegar a costar 30 pesos, como se ha comentado en otras entidades o posiblemente municipios tamaulipecos.

“Aquí (tortillería) desde el lunes aumentó el precio del kilogramo, costaba 22 pesos y desde hace cuatro días ya vale 23, ya los consumidores estaban preparados porque se les había avisado desde días antes y lo que hemos visto es que no se les hizo mucho”, comentó uno de ellos bajo condición de anonimato.

El nuevo precio vendría representando un incremento del cinco por ciento aproximadamente, sin embargo los propios empleados no descartaron que pueda volver aumentar, “pero no creo que sean cinco o siete pesos más como dicen en otros estados o municipios”.

Estos mismo precios se registran en las llamadas tiendas de la esquina, donde dependiendo del proveedor también se vende el producto en 22 y 23 pesos.

AUTOTIENDAS Y ‘MOTOTORTILLEROS’

Por lo que respecta al precio del kilogramo de tortillas en las tiendas de autoservicio, así como las que se ofrecen a domicilio por parte de los llamados “mototortilleros”, aunque también han hecho ajustes al alza sigue siendo el más bajo.

En lo que va del año los repartidores del producto han aumentado alrededor del 20 por ciento, pasando el primer trimestre de diez a once pesos, para enseguida ajustar a 12 en la actualidad, aunque en este caso vale aclarar que se trata de paquetes que no son de un kilo.

Finalmente las tiendas de autoservicio, indistintamente de la cadena a que pertenezcan, el precio del kilo de tortilla es de 14.90 pesos.