André-Pierre Gignac revela las millonarias ofertas que rechazó por Tigres

El francés André-Pierre Gignac se atrevió a dar unas reveladoras declaraciones en el programa ‘Desde el Cerro de la Silla’, conducido por el comediante Franco Escamilla, y es que la estrella de Tigres dio a conocer las cantidades que ha despreciado por mantenerse en México.

Gignac, arribó al conjunto felino en 2015 y desde entonces ha conquistado cuatro títulos de Liga MX, una Concacaf Liga de Campeones y el logro de ser el máximo goleador en la historia de Tigres, destacó a dos naciones, China y Arabia Saudita.

El subcampeón de la Eurocopa 2016 con Francia señaló que desde China llegó una propuesta atractiva, pues le pusieron sobre la mesa 18 millones por un par de temporadas.

La oferta de los árabes fue más espectacular, pues le propusieron un sueldo de 10 millones de euros al anuales con un contrato de tres años.

“Recibí una oferta de China, 18 millones por dos años, tres años en Arabia por 10 millones de euros al año, neto, pero dije que no. En este momento, iba a renovar con Tigres, yo quiero jugar algo padre, con una pasión increíble, competitivo”, dijo.

“Arabia no es Qatar, vives en una residencia con europeos o americanos, es muy complicado salir, entonces escojo un estilo de vida, una pasión, una liga para mí competitiva, donde me encanta la Liguilla, me encanta este torneo con Playoffs”, comentó el frances.

Con información de: mediotiempo.com