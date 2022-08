AMLO no permitirá producción de cerveza en el norte del país

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya no se permitirá la instalación de plantas cerveceras en el norte del país, debido a la sequía que se vive desde hace meses, por lo que sugirió realizarla en el sur y sureste para evitar mayores afectaciones.

“Decir no se va a producir cerveza en el norte, o sea ya, veda. Quieren seguir produciendo cerveza, aumentando la producción, todo el apoyo para el sur-sureste, ahí está el Grijalva el Usumacinta, el Papaloapan, lo mismo en el caso de otros productos, pero ya no se puede dar permiso en donde no hay agua”, dijo el mandatario en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

En la Mañanera, aseguró que México puede mantenerse como el primer lugar de producción de cerveza en el mundo pero garantizando el derecho al agua para los habitantes.

Por ello, López Obrador planteó mover la producción de cerveza y otros alimentos a la zona sur del país, ya que hay mejores condiciones.

Lo que se quiere evitar según el mandatario, es que se exploten tanto los mantos freáticos que se llegue al extremo de sacar agua contaminada con arsénico como ya ocurre en la comarca lagunera.

También recordó lo ocurrido en Mexicali, en donde se quería instalar la cervecera Constallation Brands aun cuando en la región se ponía en riesgo el consumo doméstico de agua.

“¿Cómo dan el permiso ahí? La gente se opone, las empresas aceptan o la empresa acepta poner su planta en el sureste, donde hay agua y se resuelve el problema, aquí lo que valió más fue la participación de la gente de Mexicali. Ayudó que la empresa fue consciente. Por autoridades corruptos se entregaron los permisos comprometiendo agua doméstica”