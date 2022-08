Criticando a ‘DC Liga de Super-Mascotas’

Tiempo aproximado de lectura: 5 minutos

Lic. Ernesto Lerma

En esta fantástica cinta animada, la mascota de Superman recluta a una serie de animales con superpoderes, para salvar a su dueño de una malvada conejilla de indias asociada al villano Lex Luthor, en esta película que es muy graciosa y llena de personajes divertidos, que se puede ver como una salida y una escapatoria al ya muy trillado subgénero fílmico de superhéroes.

Porque entre tanta producción con la temática de superhéroes, un subgénero que en casi una década y media (si tomamos en cuenta la cinta Iron-Man (2008) como el inicio de esta nueva generación de películas) parece haber agotado todas sus posibilidades. Así, lo de “DC Liga de las Súper-Mascotas” representa un camino y una posibilidad más que estimulante. Y no solo para el subgénero, sino además para la propia compañía cinematográfica de DC Films.

Dicha compañía en su colaboración con la empresa Warner Bros. ha sufrido un fracaso artístico de lo más sonoro. “DC Liga de las Súper-Mascotas” es un filme animado y una comedia, dos variables que para DC-Warner han sido una escapatoria de lo más feliz: “LEGO Batman” y “Jóvenes Titanes en acción. La película” fueron derivados muy interesantes. Y aunque este filme de Jared Stern está un poco lejos de ambas propuestas, toma un poco de aquí y de allá y lo hace funcionar.

Stern presenta una relectura de los personajes, una parodia, un poco de autoconciencia y una forma de acercarse a lo superheroico por otros medios. El éxito de “DC Liga de Súper-Mascotas” es más válido, incluso, si ponemos en la balanza el hecho de que se supera a una animación lejos de los estándares del Hollywood actual y a un diseño de personajes un poco tosco. Con esos atenuantes, el filme se constituye como un relato de iniciación, pero también de repensar el lugar del superhéroe.

Esto se da a partir del protagonismo de Krypto, el perro de Superman al que los celos lo llevan a perder a su dueño, y de la pandilla de animales en adopción que adquieren poderes especiales a partir de un accidente generado por un conejillo de indias que ama a Lex Luthor y con espíritu de venganza. Lo que hace la película a partir de la inclusión de Krypto es pensar un poco en ese lugar de soledad en el que se manejan los superhéroes, y cómo la mirada perruna hace del compañerismo y la lealtad valores indispensables en la construcción del héroe.

Aunque todo esto no sería un poco más de lo mismo, si la película no fuera decididamente graciosa y ligera, incluso con un par de secuencias emotivas que se sostienen sobre los vínculos de los personajes. “DC Liga de Súper-Mascotas” cuenta con una galería de personajes tan variada como divertida (incluso en aquellos personajes que son de un solo chiste), y con representaciones muy ocurrentes de personajes míticos como Batman o Superman, que se debaten un poco entre el narcisismo y los problemas de sociabilidad.

Claro que podríamos exigirle a la película un poco más de locura, ya que a diferencia de las citadas “LEGO Batman” o “Jóvenes Titanes en acción” luce un poco más apegada al universo DC o con un control que le quita vuelo. Pero si pensamos el exceso ombliguista en el que las películas de superhéroes parecen haber ingresado, girando invariablemente sobre sí mismas, esta producción animada es una amable y ligera aproximación a un universo con múltiples variables a explotar y que, lamentablemente, el mercado a veces no permite.

En el caso de DC-Warner, es una salida más que atendible a sus barrocas y solemnes producciones. Hay que recordar que “La Liga de Super-Mascotas” no hay que confundirla con los “Wonder Pets” de otra compañía que apareció por primera vez en el número 293 de la revista Adventure Comics, publicada en el mes de febrero de 1962, pero muchos de sus miembros ya habían hecho su debut en años anteriores.

En Adventure Comics 293 se nos cuenta como cuatro animales superpoderosos asociados con el planeta Kryptón (Krypto, el supercan; Streaky, el super gato; Beppo, el super mono; y Comet, el super caballo), unen sus fuerzas para rescatar a Superboy y a sus amigos de las garras de un villano conocido como Brain-Globe. Krypto y Beppo son originarios del planeta del Hombre de Acero, pero Streaky y Comet obtuvieron sus poderes de la misteriosa Kriptonita-X y de los hechizos de Circe.

Esta primera alineación de “La liga de Super-Mascotas” (porque ha habido varias en la historia de los cómics), no es la utilizada en la nueva película animada para cines; de sus miembros originales solo queda Krypto, el labrador retriever de color blanco con los mismos poderes de su dueño, que ya que apareció por primera vez en la revista Adventure Comics No. 210 de 1955. Krypto no ha sido un extraño en el mundo de la televisión, ya que ha aparecido en la serie televisiva animada en la década de los años sesenta con “Las Aventuras de Superboy”.

También en la serie animada de los años noventa “Superman: The Animated Adventures”; y como protagonista de su propia serie en el año de 2005. Pero esta es la primera vez que el supercan aparece en la gran pantalla, eso si dejamos de lado su efímera aparición en la película animada de los “Teen Titans”, otros personajes con los que esta compañía ha hecho cosas que son del agrado de grandes masas.

Mi 8 de calificación para esta cinta animada en donde Krypto con la voz de Dwayne “La Roca” Johnson, se ve obligado a pedir ayuda, luego de que su dueño (con la voz de John Krasinski) y toda la Liga de la justicia fueran capturados por Lulu (Kate McKinnon), una malvada conejilla de indias lampiña, que fuera sujeto de prueba para los malvados experimentos de Lex Luthor (Marc Maron). Lulu adquirió superpoderes gracias a la Kriptonita naranja, pero no fue la única.

Junto a ella, otros animales también se convirtieron en seres con poderes. Uno de ellos es Ace (Kevin Hart), personaje que apareció por primera vez en Detective Comics No. 92 de 1955, y que se conoce mejor como el Bati-sabueso (en los cómics, al igual que su dueño, Ace no posee superpoderes).

Los otros animales son PB (Vanessa Bayer), una cerdita fanática de La Mujer Maravilla. Natasha Lyonne le dio voz a la cegatona Merton McSnurtle, este personaje apareció por primera vez en el primer número de la revista Funny Stuff publicado en 1944, y es mejor conocido como Whatzit el terrorífico, el primer animal superhéroe de DC. En esta película, sus orígenes y su sexo se cambian, aunque sus poderes como velocista se mantienen.

El último integrante de la versión cinematográfica de la “Liga de Super-Mascotas” es Ch’p (Diego Luna), personaje que debutó en el No. 148 de la revista de Linterna Verde en 1982, y que originalmente es un ser proveniente del planeta H’lven, donde todos tienen una apariencia similar a las ardillas de la Tierra. Aquí, Ch’p es una ardilla terrestre que adquiere poderes eléctricos.

La cinta también gira en torno a los celos de Krypto, cuando se entera que Superman piensa contraer matrimonio con Luisa Lane (Olivia Wilde), en una trama inspirada libremente en la historia clásica de Krypto publicada en Superman No. 287 (1975) y que tenía el controversial título “¿Quién es esa perra con la que te vi anoche?” refiriéndose a Miss Chelsea, una perrita que conoció Krypto. Además, se nos cuenta una trágica historia sobre los orígenes de Ace que llega a generar lágrimas y que nos recuerda a la triste historia de Jessie de “Toy Story”.

Además de Krasinski como Superman, Keanu Reeves como Batman, Jameela Jamil como La Mujer Maravilla, Jemaine Clement como Aquaman, Dascha Polanco como Linterna Verde, Daveed Diggs como Cyborg y John Early como Flash, todos los actores de doblaje son estupendos… P.D. No se pierdan las escenas postcréditos porque una de ellas nos presenta a una poderosa mascota antihéroe.