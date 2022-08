Los nuevos ricos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Oscar Pineda

No quiero parecer exagerado o fatalista pero al paso que vamos, en México muy pronto tendremos nuevos ricos, unos cuantos clasemedieros y un montón de nuevos pobres y muchísimos pobres extremos.

Las condiciones económicas actuales vaticinan un escenario muy negro para fin de año, con una espiral en los precios de productos básicos.

Algunos de estos productos como el huevo, el pollo, las verduras se han incrementado hasta en un 40 por ciento en lo que va de este 2022.

En este momento el consumo de huevo con chile ya está limitado a ciertos sectores de la población, pero de seguir como hasta ahora la economía, para el año que entra será un lujo poder comer este producto en casa, no se diga en restaurantes.

Así las cosas, muchos millonarios dejarán de serlo para convertirse en ricos a secas, los actuales ricos se volverán de clase media y los de este sector se volverán pobres. Los pobres pasarán a la miseria…

A LAS VENCIDAS

Ayer diputados locales y federales, acompañados por el jurídico y por el delegado del Partido en Tamaulipas, informaron sobre una nueva denuncia contra funcionarios estatales y contra los diputados del PAN, por el uso indebido de atribuciones.

Mientras en la cancha del PAN el abogado Marcos Baños señaló que van a ir hasta las últimas instancias con su impugnación de la elección.

El asunto es que ambos equipos parecen estar jugando a las vencidas en la cancha del Poder Judicial.

Esto nos hace pensar que definitivamente no habrá una transición tersa, mucho menos acuerdos entre el gobernador saliente y el entrante.

EL PERSONAJE

No quiero ser ave de mal agüero pero se me hace que el diputadito Erasmito algo sabe y no precisamente son buenas noticias sobre el presupuesto para la segunda línea del acueducto.

Insisto, no quiero ser el salado que tenga que decir se los dije, pero como diría mi abuelo ese pájaro de sentaderas abundantes se ve muy ojona para ser paloma y no hay que olvidar que en el tiempo que tiene como diputado nada ha hecho por Tamaulipas.

Ojalá me equivoque y que esta vez el legislador le devuelva un poco a su estado, de lo mucho, pero muuuucho que le ha dado esta tierra bendita de Dios.

POSDATA

Dos buenas noticias para el alcalde de Victoria Lalo Gattas. La primera es que logró superar el covid en tiempo récord.

La segunda es que la asociación civil México Opina lo puso el primer lugar de los alcaldes de ciudades capitales mejor evaluados en México, incluso por encima de personajes que han estado en el top ten de la política nacional, como Luis Donaldo Colosio hijo.