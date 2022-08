Miranda Cosgrove da su postura ante las revelaciones de Jennette McCurdy

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Las declaraciones que ha hecho Jennette McCurdy a través de su libro I’m Glad My Mom Died (Me alegra que mi mama muriera) ha sorprendido a más de una, entre ellas a su ex compañera de grabación en iCarly, Miranda Cosgrove.

Quien da vida a Carly Shay sostuvo una entrevista reciente con el New York Times para comentar que ella desconocía la difícil situación que vivía su colega de trabajo porque, aseguró, que cuando uno es joven se centra en su propio mundo y no está al pendiente de los demás.

“Cuando eres joven, estás demasiado metido en tu propio mundo y no te das cuenta que otras personas están pasando por cosas mucho más difíciles que tú. No te imaginas eso de la persona que hace reír a todo el set todos los días”.

En el libro de McCurdy, que se estrena este martes 9 de agosto, señaló que sufrió de abuso por parte de “El creador” (refiriéndose a Dan Schneider) desde acoso hasta tomar medidas embriagantes, como detalló que pasó con el elenco de Victorious.

Además, la ahora escritora confesó que recibió una llamada de los productores de Nickelodeon en donde le ofrecieron 300 mil pesos a cambio de su silencio, cuestión que no aceptó.