Roban y vandalizan capilla de Octavio Ocaña

Sin duda la lamentable muerte del actor mexicano Octavio Ocaña sigue calando entre sus familiares y amigos. Y es que a casi un año de su deceso -misma que no ha sido esclarecida- se presentó un hecho desagradable, debido a que la capilla donde descansan sus restos fue vandalizada y robada.

Esto fue revelado por la hermana del actor, Bertha Ocaña, quien de forma consternada utilizó sus redes sociales para detallar lo que sucedió en el lugar, ya que explicó que la capilla que les había sido obsequiado fue arrancada.

“Yo no he tenido oportunidad de ir a la Champa donde perdió la vida mi hermano, pero estamos al pendiente y cuando se puede llevamos una veladora o unas flores, porque es lo que uno hace por sus muertos. La capilla que fue regalada con muchísimo amor y cariño por parte de un canal de YouTube, la cual pintaron, mandaron a hacer especialmente, tenía una imagen de Octavio, una frase y dentro de la capilla estaba una cruz que su familia le mandamos a hacer con frase, su nombre completo, fecha de nacimiento y de deceso.

“Y de repente arrancaron la capilla, o sea se llevaron la capilla, es vergonzoso y decepcionante que como personas, como seres humanos hagan esto”, explicó la familiar de Ocaña, quien explicó que los hechos ocurrieron este fin de semana.

La hermana del actor explicó que más allá del dolor y consternación que estos hechos causaron entre su familia, ella en lo personal no le desea ningún mal a las personas que violentaron el lugar donde descansan los restos de su hermano, Octavio Ocaña.

“Aunque hoy ya no quede nada, estamos más de pie que nunca y eso no se va a quedar así no se preocupen que Dios los perdone y los ayude a sanar su corazón”, remató.

