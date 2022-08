Morena Tamaulipas, la institucionalización

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar Ávila

Ayer mi amigo Gustavo Valero me regaló una de las frases más elocuentes que ponen de manera objetiva, los que ha sucedido con los priistas en México y en Tamaulipas.

“Los priistas -me sostuvo de manera humorística-, podemos militar en el partido que mejor podamos servir a México”. Bajo esta conclusión, qué más podemos añadir.

Lo que se sostiene, sobre que los políticos de todos los partidos, tienen un priista adentro. La afortunada paráfrasis de Valero, nos ubica en lo que seguramente veremos en el gobierno del Dr. Américo Villarreal Anaya, respecto de que muchas caras que estaban en aparente jubilación, empezaron a llegar a la capital de Tamaulipas y ya se siente en restaurantes y cafetería.

Una invasión de priistas, que se asumen en Morena, de manera específica, para hacer gobernanza entorno al Dr. Nos dicen muchos: “Yo no soy de Morena, pero me late trabajar en el proyecto de Villarreal Anaya”; y nos indican -los más veteranos- que les gustó el orden que el ex gobernador Américo Villarreal Guerra impuso hace 40 años.

Pertinente es hacer siempre la distinción, de los priistas que públicamente renunciaron al PRI y se formaron en la Cuarta Transformación, y sin ofender a nadie, no nos laten tanto, los que aun se asumen priistas de cepa, pero se movieron a Morena para defender los acumulado e intereses.

El asunto es que Morena en Tamaulipas, es muy probable que sea la primera zona donde este partido se institucionalice.

Finalmente que nadie olvide que en 1925, fue en la entidad con Emilio Portes Gil, que se forjó el Partido Socialista Fronterizo, que dio espacio a los sectores, a las organizaciones y a la milicia, cuyo formato fue base para que Plutarco Elías Calles formara el Partido Nacional Revolucionario en 1928/4-Marzo-1929.

Un esfuerzo que se debe comprender en el contexto histórico, luego de al menos durante dos décadas, es decir, de 1910 a 1930, justo antes de la formación del abuelo del PRI, los militares que ganaron la presidencia con “el menso de Madero”, resolvían los asuntos del poder y la democracia, literalmente a balazos.

Por su puesto, luego de lo que muchos mal llaman Revolución Mexicana, cuando los expertos serios determinan, como era de Guerra Civil. Revisen los datos y luego me invitan un café – inbox-.

El asunto es que este día, volando nuevamente y aquí a 30 mil pies de altura, todo se ve más claro, incluidos los grises. Los ciudadanos, están en su derecho de hacer política y si a veces se les pasan las formas o se les olvidan, es porque todos tienen y tenemos derecho, de llevar comida caliente a nuestra mesa.

En fin, los priistas pueden militar en el partido que mejor puedan servir a México. Quien lo dude que vea, donde están los priístas desplazados por las dirigencias del azadón riobravense, que si se trata de ampliar el concepto, claro que también muchos azules, ya se fueron y son guinda.

LO MEJOR DE CADA CASA…

Covid, virus del mono y ahora uno nuevo del que no existe vacuna. ¿Dónde? En China, donde los científicos además de Singapur han identificado un nuevo tipo de henipavirus derivado de animales.

Van 35 personas infectadas en la provincia de Shandong, en el este de China, y en la provincia de Henan, en el centro del país. ¡¡Me lleva!! Pero tranquilos, aquí tenemos a Gatell.

Covid a la baja en todo el país, pero atentos que la Secretaría de Salud reveló un posible caso de viruela del mono en la tierra de Don Ferragamo Valentino.

En el mismo sentido el jefe de la jurisdicción sanitaria, José Luis Sanchez, aseguró que no se confirmó el caso, de cualquier manera, pilas.

La UAT hace bien en respaldar a los estudiantes y en este sentido abrió la convocatoria “Beca de Orfandad por covid 19”. Es para alumnos de bachillerato, licenciatura y técnico superior universitario, que hayan perdido a su padre, madre o ambos, por covid-19.

Y que caray, cosas de la juventud que se piensa inmortal, pero el Centro de Salud de Tampico reveló que cuenta con 15 mil condones para ser regalados pero ellos simplemente no atienden.

Así los chavos, que imagínense, ahora que Chucho Nader entregue el mercado de La Puntilla, con tanto pescado fresco y mariscos a Tampico le vamos a tener que poner un segindo piso.

Del Cuarto Piso.- Y ya viene el Podcast, La voz del Análisis con Eleazar Ávila. ¡Esto lo hago p´a diveltilme, p´a diveltilme!

Nostra Política: “La vida es en primera persona, y lo que cada quien lleva en su costal, es por cuenta y riesgo de quien lo carga”. Carbonera.

Twitter: @jeleazaravila