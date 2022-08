Continúa a la baja la ocupación hospitalaria

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd. Victoria, Tam.-

En Tamaulipas la ocupación hospitalaria de camas para pacientes con complicaciones de salud a causa del covid-19 cumplió este martes 26 días a la baja, de acuerdo con el reporte de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (Red IRAG)

La fuente informativa de la Secretaría de Salud federal precisa que ese indicador el pasado 14 de julio se ubicaba en 28.23 por ciento de camas ocupadas, en tanto que al corte del martes nueves de agosto estaba en 12.46 por ciento.

Lo anterior significa una reducción de casi 16 puntos porcentuales, en niveles que no se observaban desde el pasado 19 de junio, cuando la ocupación hospitalaria era del 14.78 por ciento.

Con este porcentaje Tamaulipas se ubica en el lugar 20 de la tabla nacional, que es encabezada por Aguascalientes con 59.37 por ciento de camas ocupadas, seguido de Querétaro con 52.30 por ciento, el resto de las entidades se ubican por debajo del 40 por ciento.

VICTORIA CON BAJA OCUPACIÓN

En lo que respecta a la ocupación por unidad hospitalaria, la Red IRAG informa que de los cuatro hospitales covid que se ubican en Victoria, solamente el Hospital General Dr. Norberto Treviño Zapata reporta camas ocupadas, con el nueve por ciento.

En tanto que los hospitales del Issste, el No. 1 del IMSS, así como el Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario 2010, no tenían pacientes hospitalizados por covid, hasta el martes.

Finalmente se da a conocer que las unidades que reportan el total de camas covid ocupadas, son el Hospital General de Zona No. 3 del IMSS en Ciudad Mante, así como la Unidad IMSS-Bienestar ubicada en Tula; mientras que el Hospital No. 6 del IMSS en Madero está al 75 y el No. 270 del IMSS en Reynosa al 60 por ciento.