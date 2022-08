En el norte del estado no hay reportes de siembras en el P-V 2022

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Víctor Molina

Ciudad Victoria, Tamps., 11 de agosto de 2022.- En virtud de que en el presente año no se han presentado lluvias importantes en la zona norte y centro de Tamaulipas que permitan contar con humedad suficiente en las tierras, no se tienen reportes de siembra dentro del actual ciclo.

Pues la mayor parte de esta actividad se efectúa dentro del esquema de temporal, dijo, Juan Salinas Sánchez, Gerente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas.

Y en este ciclo se efectúa el establecimiento de seis cultivos como: sorgo, maíz, algodón, soya, girasol y frijol donde en estos tres últimos ficha actividad cierra el 31 del presente mes y el de los dos primeros el lunes 15 de este mismo.

“De echo no se tiene reportes del área de San Fernando Méndez, Burgos que es donde se programa la siembra del tardío”, dijo.

En la región norte del estado para el P – V, indico, el promedió de los últimos cinco años de la superficie programada a establecer es de aproximadamente 20 mil hectáreas de 777 mil 818 que se siembran, pues lo fuerte de esta actividad es el otoño invierno.

Por lo que hace a solicitar una ampliación al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, indica, se hará en el caso de presentarse lluvias en el próximo de semana, pues todos los cultivos al momento de establecer la semilla requieren buen trabajo de la tierra y humedad, además de la temperatura adecuada.