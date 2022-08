Piloto de Carmona desmiente y denuncia a Fiscalía de Tamaulipas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Cd. Victoria, Tam.- El piloto Miguel Ramírez Morales desmintió a la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas y denunció a personal de esta dependencia por pretender involucrarlo en la investigación del caso del empresario Sergio Carmona Ángulo.

Ramírez Morales acudió ante la Fiscalía General de la República el pasado 8 de agosto para presentar una denuncia contra quien o quienes resulten responsables y relató los hechos que tuvieron lugar en su domicilio el 25 de julio cuando dos personas que se presentaron como funcionarios de la Fiscalía de Tamaulipas de manera muy agresiva le dijeron que tenía que cooperar o que de lo contrario se vería involucrado en una investigación por lavado de dinero.

“Esto me lo estuvieron repitiendo varias veces, que mejor no tuviera problemas, pues sino accedía a llevar esa diligencia, seguro tendría muchos problemas”, dijo.

“También recuerdo que me dijeron que esa investigación llevaba mucho tiempo, que tenía todo y que sabían que supuestamente los aviones no eran míos, que yo era prestanombres de Sergio Carmona y que si no accedía a colaborar con ellos se iban a encargar de explotar eso, aunque durante la entrevista me di cuenta que estas personas ya conocían que yo era el propietario de los aviones, y que esto solo lo utilizaron como una forma de amedrentarme”, expuso en su denuncia.

“Me sentí acorralado y con miedo porque fueron muy insistentes en que la investigación que llevaban era muy grande y delicada, por eso accedí”, agregó.

En su exposición ante la Fiscalía General de la República, Miguel Ramírez reconoció que los enviados de la Fiscalía de Tamaulipas, le insistieron en que involucrara o mencionara a diversas personas de la vida pública que ellos insistían que habían volado en sus aviones.

“No estamos jugando, sino firmas lo que traemos el que va a tener problemas eres tú y hasta detenido podrías quedar”, relató.

“Recuerdo que me dijeron que les aportara toda la información referente a las personas que me estuvieron mencionando y que además les presentara un escrito adjuntando todo eso más os depósitos, pagos y planes de vuelo de los aviones, que era mejor que yo lo presentara voluntariamente, pues sino no hacía ellos podían obligarme a entregarla u obtenerla por sus medios”.

Ante de finalizar su declaración Ramírez Morales recordó que en medio de esta situación tan abrumadora lo hicieron firmar un papel que supuestamente era un citatorio con fecha anterior al 25 de julio.

En su presentación el empresario pidió al Fiscal atender la denuncia de hechos contra quien o quienes resulten responsables, llevar a cabo las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y en caso de considerarlo pertinente, determinar las medidas de protección que se estimen oportunas para garantizar su seguridad.