Repuve recibirá pagos hasta el 20 de septiembre

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.-

De acuerdo a información proporcionada por personal del Registro Público Vehicular (Repuve), la Secretaría de Hacienda aceptará pagos para el proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera hasta el 20 de septiembre.

Y si bien podría no desahogarse todas las citas que se agenden hasta el 30 de septiembre, lo que restaría del año podría extenderse el proceso de regularización, a los que en este caso hayan pagado el concepto, confirmó Jesús Manuel Zúñiga Maldonado.

El Coordinador de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa) en Tamaulipas consideró que por ello los propietarios de unidades de procedencia extranjera deberán registrarse antes de que se llegue el 20 de septiembre.

“Si se cierra las fechas de inscripción y pago al 20 de septiembre, los propietarios que cumplan con este trámite podrán acudir en lo que resta del próximo mes, octubre, noviembre y diciembre para regularizar sus unidades, de acuerdo a lo que nos ha comentado gente del Repuve”, explicó.

A la fecha, consideró que el proceso de regularización no va tan avanzado como se quisiera, tomándose en cuenta que el sistema implementado por el Gobierno de la República a través de Hacienda y Repuve no ha sido el adecuado.

Como resultado de lo anterior, Zúñiga Maldonado estimó que sólo se ha regularizado poco más de cien mil vehículos, de los 500 mil que se cree, circulan en los diferentes municipios de la entidad, sobre todo de la zona norte.

Apuntó que el decreto expedido por el Gobierno federal quedó corto y, por lo mismo, no descartó que muchos vehículos susceptibles de regularización no les alcance a realizar el trámite, no obstante la voluntad y disposición de sus propietarios.

Y es que la plataforma que se implementó para realizar el pago y la inscripción para agendar una cita sigue siendo lenta, de ahí que se refleje el proceso en un avance de apenas un 20 por ciento o menos, de las unidades que circulan en Tamaulipas.

“A estas alturas, el avance debería ser mayor”, insistió.