Ya es tiempo que una mujer ocupe la presidencia del PAN en Tamaulipas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Ya es tiempo que una mujer ocupe la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN en Tamaulipas, afirmó la regidora Isis Cantú Manzano.

“Por supuesto que es tiempo, no sé si ustedes han asistido al Comité últimamente y ven el mural de fotos, son puros hombres”.

Cantú Manzano destacó que se requiere una visión nueva en Acción Nacional, para lo cual es necesaria la llegada de una mujer.

“La verdad es que sí necesitamos una mujer, una visión nueva en el partido, tengo entendido que ahorita todavía no sabemos si va a ser hombre o va a ser mujer, pero por supuesto que como mujer que puedo decir, me encantaría que fuera una mujer la presidenta del Comité Directivo Estatal de Tamaulipas”.

Hija del ex dirigente estatal del PAN Pablo Cantú Hinojosa, la regidora Cantú Manzano dijo; “tengo la fortuna que mi papá aparece en ese mural , espero algún día yo también aparecer como panista que soy”.

Para concluir, recalcó; “por supuesto que ya nos merecemos una mujer dirigiendo el partido”.

Cabe señalar que Cantú Manzano mencionó que en este momento está contendiendo para el Consejo Estatal de Acción Nacional, por lo que dijo, no está dentro de sus planes contender por la dirigencia estatal.

“Estoy enfocada ahorita en eso pero por supuesto que más adelante me gustaría”.