Acumula Tamaulipas 882 casos de reacción a vacuna anticovid

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

Desde el 13 de enero de 2021 que inició en Tamaulipas la jornada nacional de vacunación contra covid-19, en la entidad se han reportado 882 eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (Esavi), de los cuales casi el 98 por ciento han sido no graves.

El informe de la Dirección General de Epidemiología (DGE) federal, refiere que hasta el momento, en el país se aplican las vacunas Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, SinoVac y Sputnik V.

También CanSino, Moderna y Sinopharm, Janssen solo en zonas fronterizas, mencionando que todos los biológicos están aprobados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Asimismo da a conocer que hasta el momento en la entidad se han reportado 862 casos de Esavi no graves, los cuales están distribuidos por género en 306 hombres y 556 mujeres.

Por lo que respecta a los eventos considerados graves y relacionados con alguna de las vacunas contra el covid-19, se da a conocer que suman 20, de los cuales nueve corresponden a hombres y once a mujeres.

La dependencia precissa que los principales signos y síntomas presentados en los Esavi no graves, en orden de frecuencia, fueron cefalea, dolor o sensibilidad en el sitio de aplicación y mialgias.

En tanto que en los Esavi graves, las personas afectadas reportaron principalmente cefalea, astenia y disnea, destacando que a nivel nacional la distribución de estos eventos fue de 97 por ciento no graves y tres por ciento graves.

Finalmente la DGE da a conocer que respecto a la distribución por grupo de edad, los Esavi no grave se presentan principalmente en el grupo poblacional de 30 a 39 años, mientras que los Esavi grave en mayores de 60 años.