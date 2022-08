“Estamos obligados a servir”: Imelda Bernal

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero.-

CIUDAD VICTORIA.- La regidora de Morena Imelda Bernal Sánchez hizo un llamado a secretarios y regidores del Municipio de Victoria a redoblar esfuerzos y recordar que son representantes del pueblo obligados a servir.

“Yo invito a aquellos secretarios y regidores, sabemos que tienen mucho trabajo, pero el llamado a recordar que somos representantes del pueblo aquí en Victoria”.

La regidora Presidenta de la Comisión de Vinculación con los Programas de Bienestar Social Estatal y Federal destacó que Morena marca tres principios, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; “y que quien confió en esta administración consideró que estamos obligados a servir”.

Dijo que se debe de tener las puertas abiertas a todo aquel que viene a solicitar un programa o un apoyo para su familia o comunidad.

Y agregó; “sabemos que el Alcalde tiene mucho trabajo, él tiene un rol de cómo trabajar pero sí es importante que cuando los victorenses nos hacen un llamado y sobre todos a los regidores que también son importantes dentro de esta administración se les considere mínimo tomándole las llamadas los secretarios para poder atender esas gestiones que son de la gente que confió en esta administración”.

En ese sentido, Bernal Sánchez hizo un llamado a secretarios y regidores a redoblar esfuerzos.

“Hemos llevado en las secretarías correspondientes como Servicios Públicos, Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente peticiones como la rehabilitación de los salones de usos múltiples en diferentes colonias”.

Asimismo, Bernal Sánchez destacó el caso de un derrame de aguas negras en la Colonia Nuevo Tamaulipas.

“Ahorita tenemos pendiente en una colonia que se llama Nuevo Tamaulipas porque salen las aguas negras y los niños salen incluso hasta a jugar entre las aguas negras”.

La regidora señaló; “no se vale, es importante poner mucha atención en ese caso, la solicitud ya se la hicimos el Secretario de Obras Públicas, estamos en veremos”.

Cabe mencionar que Bernal Sánchez señaló que desde la Comisión de Vinculación con los Programas de Bienestar Social Estatal y Federal por parte del Gobierno federal han tenido una excelente respuesta.

“Nos han manifestado el compromiso que tienen no solamente con otros municipios, pero principalmente con la capital que es Ciudad Victoria, todas las solicitudes y las dudas que hemos tenido por parte de programas como 65 y Más el personal hace una excelente atención hacia las personas adultas de la tercera edad, personas discapacitadas”.