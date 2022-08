Joven busca empleo pero la limitan “nada más por ser gay”

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Ashley Estefani Hernández Macías es una joven de 21 años; acudió a la Feria del Empleo que se realizó en Ciudad Madero en busca de una oportunidad laboral; lleva tres meses sin trabajar para poder generar ingresos y hacerle frente a los gastos del hogar y a la dura situación económica que prevalece.

Sin embargo y debido a su condición transgénero las opciones laborales se le cierran, manifiesta que el hecho de que en su acta de nacimiento esté escrito su nombre masculino la priva de conseguir un trabajo. “

Tengo muchas trabas con mis papeles porque no coincide con mi aspecto, porque mi nombre es Alfredo Sebastián y pues se sacan de onda cuando ven mis papeles y se me quedan viendo a mí; viene siendo lo de la homofobia, te ven y te dicen no, o los únicos puestos que te ofrece es el de limpieza o si no para desarrollarte en el campo laboral, como una persona heterosexual”, señaló Ashley.

Manifestó que para ella es un problema el no contar con un documento que la identifique como mujer, a pesar que desde hace seis meses recurrió a un amparo ante el Juzgado Décimo, para solicitar este papel que le permita concluir su preparatoria y que en el certificado de estudios aparezca el nombre de mujer que eligió y con ello poder ingresar a la universidad para estudiar medios de comunicación.

“Espero mis documentos para terminar mi prepa y buscar un trabajo estable que me dé seguro; sí me dan trabajo pero en lugares que no tiene seguro o que no te piden documentación”.