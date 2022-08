Once muertos por ola de violencia en Ciudad Juárez

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la muerte de 11 personas durante la jornada de violencia del jueves en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Indicó que la violencia derivó como represalia de un enfrentamiento entre las bandas “Los Mexicles” y “Los Chapos”.

“Vamos a informar sobre enfrentamientos y un lamentable suceso en Ciudad Juárez, donde perdieron la vida once personas. Vamos a informar qué fue lo que causó este enfrentamiento entre grupos”, expuso.

“Algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil inocente, como una especie de represalia, no fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, gente inocente. Esto es lo más lamentable de este asunto”, agregó.

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, explicó que todo derivó de enfrentamientos entre los grupos criminales de Los Chapos y Los Mexicles en el Cereso Estatal 3.

Detalló que seis personas fueron detenidas la madrugada del viernes por su participación en los actos de violencia.

“Fueron detenidas seis personas de Los Mexicles que participaron en estos eventos criminales a las 01:00 h local por parte de la Policía Municipal, con apoyo del Ejército y la Guardia Nacional. Esto fue en la colonia Ampliación Aeropuerto“, subrayó.

“Parte de los grupos que estuvieron generando estos eventos delictivos en diferentes puntos de Ciudad Juárez ya están detenidos, están identificados como parte de Los Mexicles y fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes”, agregó.

El subsecretario de Seguridad dejó en claro que se ha restablecido el orden público en Ciudad Juárez, y que los operativos continuaban.

“Ciudad Juárez está en calma, se ha restablecido el orden público y que sigue la persecución a los que intervinieron en estos hechos derivados del Cereso Número 3″, finalizó.

Con información de: lopezdoriga.com