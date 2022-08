Baja la exportación de ganado a EU un 30%

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alfredo Guevara / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- La falta de agua que ha generado la sequía ha pegado a la producción ganadera en lo que se refiere a la exportación de animales a Estados Unidos, registrándose una disminución de un 30 por ciento en esta actividad, aceptó Ariel Longoria García.

En ello también ha influido el hecho de que, productores pecuarios prefieran vender su producción en el mercado nacional, con lo cual ahorran trámite y gastos que tienen que subir al exportar su ganado, señaló el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR).

Los productores ganan incluso de entre cuatro a cinco pesos por kilo al vender en el mercado nacional, “esta es una diferencia de algunas de las ganancias frente a quienes importan, por ello los ganaderos optaron por vender su ganado en el mercado nacional”, agregó

Descartó que los productores pecuarios hayan caído en pánico por la falta de agua y alimentos y que ello los haya obligado a vender bajo presión sus cabezas de ganado.

“Ha habido algunas subastas en la Unión Ganadera Regional, a donde llega ganado de todo el estado a subastarse, vimos un 15 o 20 por ciento más del flujo que se venía teniendo en semanas anteriores”, aceptó.

No hay pánico, pero a raíz de que no ha llovido y de que, quizás no la desesperación pero si la necesidad de que el becerro no esté mamando a la vaca, desgastandola y al no haber suficiente forraje hace que se enflaquezca.

“Es por ello que muchos ganaderos optan por detectar los becerros a unos 150 kilos hacia arriba y poder venderlos y dar la oportunidad a la vaca que se mantenga mejor”, explicó.

Otras de las ventajas que tienen los productores pecuarios que elijan al mercado nacional, es que evitan los trámites que se tiene que hacer para poder exportar, el riesgo de que por alguna situación sea regresado el ganado en la frontera lo que crearía un gasto extra, ello ha generado la demanda que se ha tenido en el último año en el mercado nacional en donde han optado por equilibrar los precios, explicó.

“El mandar el ganado a los EU también requiere de una inversión adicional para tenerlo del otro lado, ante ello algunos ganaderos han optado vender su ganado a nivel nacional”, dijo.