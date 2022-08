Se robaron un coche…de carreras

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Escuchar a un amigo que le han robado su coche no es tan común, pero tampoco es algo que no tenga sentido, en especial en cuanto a las autopartes se refiere, pero hoy hablar del robo de un coche de carreras, un vehículo utilizado para competencia, luce algo más complejo aunque no imposible de que suceda.

Esta situación le pasó a la escudería Evans GP quien ha visto como un monoplaza de competencia, utilizado para una categoría de desarrollo donde compiten los pilotos que algún día sueñan con llegar a la Fórmula 1, ha sido sustraído.

El equipo es de origen australiano tiene sus tallares en el Circuito de Malasia dado que una de las competencias donde más tiene actividad es la Fórmula Regional Asiática, una categoría intermedia para los competidores que quieren pasar de la Fórmula 4 a la Fórmula 3 y que ha tenido un importante éxito.

A través de la red social Facebook y desde la cuenta del equipo reportaron el robo de uno de sus monoplazas.

“Evans GP desea alertar a la comunidad del deporte del motor en general de que han sufrido el robo de uno de sus vehículos Tatuus T318 / Alfa Romeo”, expresaba la escudería en un comunicado.

“Creemos que la ubicación actual es en Alemania. Por favor, mantenga un ojo para cualquier persona que intenta vender un vehículo, el motor y las piezas relacionadas”.