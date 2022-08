Se gasta todos sus ahorros en fiesta de cumpleaños, pero nadie asiste

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Pilar Armijo de Argentina contó a través de su cuenta de twitter como es que gastó todos sus ahorros en su fiesta de 18 años, pero ninguno de sus invitados asistió.

En lugar de asistir, todos sus amigos decidieron ir a bares de la ciudad, a pesar de que le habían dicho que irían.

“Yo fui a sus cumpleaños siempre, no sé qué pasó”, mencionó

“Hoy festejaba mi cumpleaños y estoy viendo historias de mis invitados que no podían venir en el Wana o Güll (bares de la localidad).

“Se perdieron un cumple rosa muy hermoso. Por suerte tengo una familia hermosa que me acompañó“, explicó la joven

La joven gastó más de 50 mil pesos argentinos, unos 7 mil 300 pesos mexicanos, en su celebración de “fiesta rosa”.

“Trabajo de niñera y mi sueldo no es ni de la mitad de eso, tuve la ayuda de toda mi familia y me quedaron un montón de cosas que no se usaron. Entre ellas el salón, ya que lo terminé haciendo en casa de mis suegros porque este era muy grande para los que éramos”, narró.

“A mis amigos de la escuela les avisé que ya que me mudé y estoy viviendo en un pueblo, al lado de San Lorenzo, lo iba a festejar allí, porque me quedaba más cómodo en todo sentido, y la mayoría me dijo que no había problema. Que iban a venir”, explicó

Al final agradeció a su familia y su novio por estar ahí y apoyarla.

“A pesar del dinero que perdí, la pasé hermoso, más que nada a mi mamá y mi novio que son los que me ayudaron con todo siempre”, finalizó.

se perdieron un cumple rosa muy hermoso, por suerte tengo una familia hermosa que me acompaño💖 https://t.co/Ix62cdNJSV pic.twitter.com/81gQi8fOGw — Pi (@Piliarmijo) August 6, 2022

Con información de: noticieros.televisa.com