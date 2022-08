Belinda celebra su cumpleaños con botargas y mariachi

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Belinda inició muy bien su cumpleaños y es que su mamá la sorprendió con mariachi y unas botargas de Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pato Donald, Goofy y Daisy Duck.

Un par de horas antes, a través de Instagram, la artista compartió que se realizó un diseño de uñas alusivo al mágico mundo de Disney.

Luego de unos momentos, la artista presumió la increíble sorpresa que le preparó su mamá al llegar al aeropuerto.

“Gracias mamá por la mejor sorpresa”, es la descripción con la que la famosa posteó las imágenes en sus InstaStories.

Además, puede observarse el momento en el que la artista comienza a bailar con las botargas mientras suena de fondo una canción interpretada por el mariachi.

“¿Y este recibimiento? Gracias”, se escucha decir a Belinda.

Seguidores se han encargado de compartir una serie de videos en los que muestran el festejo de la famosa, además de enviarle sus mejores deseos en esta fecha especial.

“Diviértete como una niña y disfruta como reina porque simplemente te lo mereces, porque puedes, porque quieres y porque la vida es sólo una y como tú ninguna”, “Felicidades a esta mujer increíble, que papito Dios siga bendiciendo su vida y le permita cumplir muchos años más. Te amo Belinda, que este día sea maravilloso, lleno de mucho amor y bendiciones”, “Sin duda lo mejor que me pasó en la vida fue conocerte, sin querer te encontré, pero no me arrepiento de nada porque Dios me puso en el camino a una increíble persona. Gracias por tus locuras, y tus ocurrencias. Te Amo”, son algunos de los comentarios que pueden encontrarse en la redes sociales, principalmente en Twitter.

¡Este día #Belinda está cumpliendo 33 años y así fue sorprendida por su mamá antes de tomar un vuelo privado! 🙌🏻🎉💃🏻🎂 📺 #VLA pic.twitter.com/oV4GwjpztN — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 15, 2022

Con información de: telediario.mx