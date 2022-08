Cesia, ganadora de ‘La Academia: 20 años’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La joven de Honduras, Cesia, se convirtió en la ganadora de “La Academia: 20 años”, luego de competir contra Nelson, Mar, Rubí y Andrés.

Cesia se llevó a casa 1 millón de pesos y la oportunidad de firmar un contrato discográfico con Sony Music.

En el último concierto, la cantante, interpretó el tema “Por amor”. Gracias a su presentación, el jurado del programa, conformado por Ana Bárbara, Horacio Villalobos, Lolita Cortés y Arturo López Gavito, se puso de pie.

“Cesia no sabe hacer otra cosa más que hacer las cosas a lo grande y así cierra. Cierra siendo esta leona que nos ha demostrado una y otra vez que ella va a hacer lo que se le dé su real y regalada gana cuando quiera y cómo quiera y eso me tranquiliza mucho porque me demuestra una mujer muy segura de sí misma”, mencionó Lola Cortés como parte de la crítica luego de la interpretación de Cesia.

Ana Bárbara también lanzó un comentario hacia la cantante en el que reconocía su talento.

“Cuando Cesia empezó a cantar y de repente, perdón, pero a mí me emocionó porque si en el escenario alguien te hace sentir hasta mariposas, en el alma, en el cuerpo y vibras en esa frecuencia, ya lo demás es lo de menos. Lo dije ayer, yo vengo a criticar y hoy lo que hice fue vibrar en tu frecuencia Cesia, felicidades”, señaló.

De inmediato, ante la victoria de Cesia, sus seguidores se hicieron presentes en redes sociales, donde no dudaron en enviarle sus felicitaciones a la joven que es llamada la “Leona de Honduras”.

Con información de: telediario.mx