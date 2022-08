¿Cuál es el volcán más pequeño del mundo?

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Los volcanes son aperturas en la corteza terrestre donde se escapa lava, cenizas y gases. Estas erupciones son provocadas por la presión del gas, de la misma manera que los gases ejercen presión sobre el corcho de una botella de champán.

Estos gases son elevados a través de las grietas en la corteza de la tierra y cuando el magma se eleva disminuye la presión provocando burbujas.

Actualmente el volcán más extenso del que se tiene conocimiento es el Mauna Loa ubicado en Hawaii.

¿Cuál es el volcán más pequeño?

Por una parte, el título se lo lleva el volcán Cuexcomate, que incluso si lo ves no pensarías que es un volcán. Ubicado en la ciudad de Puebla en la 3 norte y 2 oriente, en Junta Auxiliar La Libertad, el pequeño volcán es un símbolo de identidad para los habitantes de este estado. Cuexcomate tiene un peso estimado de 40 toneladas métricas, mide solo 13 metros de altura, con un alcance de 23 metros, volcán que deriva su formación en 1664 como cono parásito vástago durante una erupción de un volcán aún más grande que el Popocatépetl, según Mex Connect.

Cuexcomate deriva su nombre del náhuatl Cuexcomac que significa cuenco o lugar para guardar cosas.

México tiene miles de volcanes interesante y de los cuales se tiene mucho de los que hablar, pero aun así el volcán Cuexcomate es una de los más atractivos, pues su pequeño tamaño a comparación de los grandes volcanes que se ven con regularidad en esta zona y su forma tan extravagante que se asemeja a una jarra hacen de este un lugar turístico.

Incluso es posible ingresar al interior bajando por una escalera de caracol adaptada para que conozcas las entrañas de este volcán.

Este pequeño volcán está oficialmente clasificado como uno inactivo, lo que quiere decir que existe muy poca probabilidad de que se encuentre estado de erupción. De todos modos y por si las dudas, los residentes de esa localidad mantienen su preocupación, pues no es el único volcán a los alrededores de Puebla, como el Popocatépetl que ha llamado mucho la atención en estos últimos años debido a que mostró estado de actividad, lo que pone a los habitantes a alerta e inclusive varias veces se han visto con la necesidad de evacuar la zona. Se cree que, si Popocatépetl erupciona, el pequeño Cuexcomante tal vez aumente su tamaño a causa de un restablecimiento en el enlace subterráneo.

De acuerdo con eKnazar, algunos consideran que Cuexcomate es un géiser y no un volcán, ya que fue formado por un estallido de agua sulfurada de hidrógeno derivada a la erupción del Popocatépetl en 1964. El reconocido geofísico José Castillo Román asegura en sus investigaciones que el pequeño Cuexcomate no es material volcánico si no una estructura hidrotermal por los indicios de que este lugar era anteriormente acuífero y una fuente de agua termal.

De ser así el título del volcán más pequeño que conocemos pasaría a ser del Monte Taal, ubicado en la ciudad de Tagaytay, Filipinas. Este volcán tiene unos 311 metros de altura, actualmente catalogado como el volcán activo más pequeño.

Según explica la BBC, a pesar de ser pequeño, Taal está considerado como uno peligroso ya que en el pasado fue mortal y ahora se mantiene como uno de los más activos de la región.

Con información de: ensedeciencia.com