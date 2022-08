Iker, “El niño millonario” recibe su primera placa de YouTube

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Iker “El niño millonario” presumió en redes sociales que le llegó su primera placa de YouTube, al haber superado los 100 mil usuarios.

El pequeño niño de 5 años mostró con una sonrisa su brillante placa de plata y escribió un mensaje donde aseguraba que los sueños se hacen realidad.

“Cuando les digan que sus sueños no serán posibles NO LES CREAS! Cuando te digan que lo que haces no esta bien o que no sirves para nada ¡NO LES CREAS!”, se lee en la publicación de Iker.

En la fotografía se ve al pequeño Iker con una sonrisa sosteniendo la placa de plata en un lugar adornado con globos de diferentes colores.

Su familia organizó una fiesta para celebrar que el pequeño recibió su primera placa y en el canal de YouTube del menor se compartió un video de la celebración

En la celebración también hubo payasos, quienes fueron los encargados de entregarle a Iker su placa.

“Estamos agradecidos con todos los suscriptores y les pido que sigan dándole like a las páginas de Iker para que él consiga la placa del millón”, dijo Sara, la abuelita de Iker.

Cabe señalar que “El niño millonario ya cuenta con más de 200 mil suscriptores en YouTube.

Iker se ha vuelto viral por videos en TikTok, YouTube y hasta stickers de WhatsApp.

¿Por qué se hizo famoso Iker “El niño millonario”?

Iker se viralizó en redes sociales luego de que un usuario le pidió hacer una maroma, a lo que él contestó que no podía porque “ya ando bien goldo”. Y se ganó el apodo de “El Niño Millonario” cuando en una entrevista le preguntaron cuál era su estado civil y él respondió “hambre de millonario”.

