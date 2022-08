Repondrán proceso interno de Morena en Tamaulipas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Patricia Azuara

Cd. Victoria, Tam.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado, reconoció que se detectaron anomalías en el proceso interno de su partido, por lo que se repetirán las asambleas distritales para la elección de consejeros en siete Estados, Tamaulipas, entre ellos.

En rueda de prensa, informó que será el próximo 3 y 4 de septiembre cuando nuevamente se lleven a cabo los procedimientos electivos en sus denominadas asambleas estatales en Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas.

“Hemos informado que hay mucha inquietud por los resultados, pero estamos en el último proceso de revisión de todas y cada una de las casillas que se utilizaron en nuestra elección, para que no haya ningún fenómeno raro, que todo sea conforme a lo que digan los ciudadanos y quiénes deben ser los congresistas nacionales”.

El dirigente nacional del partido guinda, reconoció que “sí hay algunos que se pasaron de listos” y afirmó que no permitirán que haya un solo consejero que violente las buenas prácticas democráticas.

“Estamos haciendo un proceso interno, si hay algunos que se pasaron de listos, se están revisando las quejas, las denuncias de estas gentes que se dicen militantes, están dedicados a desprestigiar este proceso”.

Sobre el proceso de selección de Consejeros Distritales de cara a la elección de las nuevas dirigencias estatales, se presentaron casi 500 recursos de impugnación, de los propios líderes de Morena.

Algunos afirmaron que fue un festival del acarreo y la simulación, en donde Morena “abrió las puertas a las lacras de la política, del clientelismo, corporativismo e influyentismo”.

Ante esto, Mario Delgado, afirmó que todas las quejas e inconformidades se revisan de manera puntual y minuciosa, y atajó que no tienen nada que ocultar.

“De esas quejas que estamos revisando no tenemos ningún inconveniente y no tenemos nada que ocultar. En aquellos casos de acciones indebidas, va a haber sanciones, no va a llegar ningún solo consejero que haya violentado las buenas prácticas democráticas”.

Adelantó que el Congreso Nacional programado para el 17 y 18 de Septiembre no cambiará de fechas.

El 20 y 21 de agosto se celebrarán en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco Querétaro, Yucatán y Quintana Roo.

El 26 y 27 de agosto corresponderá a Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y Campeche.

“Y nos quedaría un grupo de siete estados para el 3 y 4 de septiembre: Baja California, Chiapas Durango, Guanajuato Guerrero, Jalisco Tamaulipas. En esos estados vamos a repetir asambleas distritales”.

“En Baja California vamos a repetir el distrito 4; en Guerrero el 8 y el 9; en Guanajuato el 2, 5, 9 y 12; Durango 2 y 3; en Chiapas, 4, 5, 13; Jalisco 7 y 9 y Tamaulipas 7 y 9”.

Finalizó, “estamos atendiendo todas las quejas y todas las denuncias, todo lo que la militancia nos hizo llegar. Todo se está revisando, incluso ha estado presente la presidenta de la comision de justicia, Bertha Luján y la conclusión es que vamos a tener congresos estatales en tres fines de semana, los siguientes tres fines de semana”.