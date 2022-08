Reportan 89 casos nuevos de covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

Aunque de forma recurrente el inicio cada inicio de semana se registra una baja en los casos nuevos de covid-19 en Tamaulipas, la Secretaría de Salud estatal (SST) pidió a la población continuar coadyuvando a desacelerar la transmisión de la enfermedad.

Este lunes el reporte fue 89 contagios y no se confirmó ninguna defunción, sin embargo la dependencia urgió a seguir atendiendo en todo momento las medidas de seguridad sanitaria ya conocidas, para disminuir tanto el riesgo de contagio como de sufrir cuadros graves de la enfermedad.

El informe técnico de la SST refiere que el conteo oficial es de 174 mil 311 casos positivos acumulados, así como 163 mil 210 pacientes recuperados y la cifra mortal se mantiene en siete mil 989 defunciones.

En este sentido la titular de la SST, Gloria Molina Gamboa fue reiterativa en su llamado a no bajar la guardia, completar el esquema de vacunación y atender las medidas de prevención para seguir enfrentando la ola de contagios.

Subrayó la importancia de seguir utilizando cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente y respetar la sana distancia, así como seguir acciones sencillas pero eficaces como ventilar todas las áreas de la casa, desinfectar superficies y objetos de uso común.

Finalmente pidió evitar salidas innecesarias, no exponer a los más vulnerables y mantener el control de las enfermedades crónicas no transmisibles para frenar la transmisión del virus.