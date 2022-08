Comuna es Soldout en Puebla

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Pako Aguilar.-

El festival denominado Comuna, festival emblemático en la ciudad mágica de Puebla que se estará realizando el próximo 22 y 23 de octubre, agotó sus entradas el primer día.

Con un gran cartel de artistas en ambos días como lo son: Panteón Rococo, Los Autenticos Dercadentes, Molotov, Caligaris, Sublime With Rome, Danny Ocean, Enanitos verdes, Siddhartha, Kenia Os, Love of Lesbian, Ed Maverick, Mc Davo, Reyno, La Lupita Gondwana, Hello Seahorse!, Charles Ans, The Change, Dorian, Daniella Spalla, La Vela Puerca, Bratty, Vanessa Zamora, Airbag, Rubitates, Out Of Control Army , Banda Conmoción, Frann y Junior .

Agotadas las localidades se abre segundo día el 23 de octubre, dónde seguirá la fiesta para aquellos que no pudieron accesar a este importante festival.

Con presentaciones que son similares al primero pero con algunos cambios pero la base es la misma que promete como ya se está convirtiendo en un referente en Puebla un festival emblemático llamado “Tecate Comuna”.

Artistas internacionales, nacionales y emergentes es como se llevará a cabo con la garantía de dos empresas distinguidas como lo son Apodaca Group y Occesa es como dan la certeza de dar un gran espectáculo, con lo cual se van abriendo poco a poco y regresando los festivales que habían estado pausados en pandemia.

Así que este 22 y 23 de octubre regresa Tecate Comuna a la ciudad de Puebla.