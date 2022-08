Madrastra e hijastro tendrán su segundo hijo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Marina Balmasheva tiene un bebé de 20 meses de edad y otro viene en camino, hijos con los que ha formado una familia con Vladimir Shavyrin, a quien le lleva 14 años de edad y a quien crió como madrastra desde que era un niño.

Iniciaron su relación a escondidas, ella se encontraba casada con Alexey, padre del joven que actualmente tiene 23 años y espera su segundo hijo de una mujer de 37, que lo vio crecer desde sus primeros años.

Marina dice que no está arrepentida por lo que muchas personas dicen, haber destruido una familia. Por otro lado, se dijo avergonzada por generar problemas internos entre los padres biológicos de su ahora esposo.

Un tema que frecuentemente le comentan en sus redes sociales con más de 620 mil seguidores es que debería cuidar más su apariencia física considerando que su ex hijastro y ahora pareja sentimental es 14 años menor. Aún así, según sus palabras, él le conoció de esa forma y así debe quererla.

“Hay una cosa: se enamoró de mí con todas mis cicatrices, celulitis, exceso de piel y personalidad. Y no quiero parecer mejor de lo que soy”, aseguró.

El ex suegro, y abuelo dijo que la mujer se encargó de seducir al joven cuando él era un inexperimentado sin ninguna pareja antes.

“Ella sedujo a mi hijo… Él no había tenido novia antes de ella. No fueron tímidos para tener sexo mientras yo estaba en casa. Hubiera perdonado su engaño, si no fuera porque es mi hijo”, Aclaró.

Con información de: debate.com