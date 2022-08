Fallece y no recoge anillo de compromiso; joyería busca a novia

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Se ha vuelto viral a través de las redes sociales la historia de un novio que falleció antes de entregar el anillo de compromiso a su novia. Ahora, la joyería se ha encargado de buscar a la novia y entregarle la sortija.

Alejandro y Samantha eran una joven pareja que vivía en Venezuela. Se habían comprometido, tendrían un bebé y habían planeado mudarse a una nueva casa para empezar una familia.

Sin embargo, Alejandro falleció poco tiempo después de que se comprometieran. Dos días antes de su muerte, le ofreció a Samantha un anillo de papel y le dijo que “ya estaban casados”.

“Dios tiene preparada las cosas para nosotros. Dos días antes de la partida de Ale, se arrodilló frente a mí con un anillo de papel y me pidió casarme con él, cuando terminó dijo ‘estamos casados, el día que me pase algo voy a jalarte los pies por las noches para que nunca me olvides’”, escribió Samantha desde su cuenta de Twitter.

Él también le prometió que, tras un viaje de trabajo, se mudarían a una nueva casa y que le entregaría un mejor anillo para sellar su compromiso.

“Me dijo de que este viaje vendrían cosas muy buenas, nuestra casa, las mejores cosas para nuestro bebé y que al llegar me pondría el anillo más hermoso porque me lo merecía”.

Sin embargo, su muerte truncó todos estos planes. A tres meses de su fallecimiento, Samantha fue contactada por la joyería.

En una carta le explicaron que Alejandro había dejado pagado la sortija y que se había comprometido a pasar por ella. En la joyería se extrañaron cuando no regresó y cuando lo buscaron en redes sociales se enteraron de su fallecimiento.

Debido a ello decidieron buscar a Samantha y entregarle el anillo que había elegido su difunto prometido.

“Después de tres meses de estarme intentando contactar una joyería, apenas ayer lograron hacerlo y pudieron hacerme llegar una encomienda. Hoy cuando la recibí me di cuenta de lo afortunada que soy”, escribió Samantha.

Esta historia también fue compartida en Twitter por Grecia, prima de Alejandro. Ella comentó que su primo estaba muy preocupado por ese viaje y por el negocio que cerraría.

“Mi primo estaba desesperado por ese viaje, con el negocio que cerraba iba a comprar una casa para su nueva familia, iba a reencontrarse con una parte de la familia y hoy nos enteramos de que iba a buscar ese anillo, iba, iba, iba. Qué fuerte como somos un ratito,una vez en la vida”, escribió.

La historia se ha vuelto viral y ha atraído cientos de comentarios de usuarios conmovidos. Todos han reconocido el enorme cariño que Alejandro y Samantha se tenían y, además, han alabado el compromiso de la joyería que entregó el anillo aun después de la muerte del novio.

Con información de: noticieros.televisa.com

