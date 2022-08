Niega AMLO persecución contra Alejandro Moreno

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El mandatario mexicano, Andrés ManuelLópez Obrador, aseguró que su gobierno no lleva a cabo ninguna persecución política en contra de nadie, luego de que ayer la Fiscalía General del Estado de Campeche solicitó el desafuero del legislador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

López Obrador dijo que el tema es de las autoridades de Campeche e insistió en que no se persigue a nadie.

“Es un asunto que tiene que ver con las autoridades de Campeche, es independiente soberana, y que tienen facultades para investigar y proceder, nosotros no llevamos a cabo ninguna persecución política, a mí me pueden acusar de muchas cosas, pueden inventar muchas cosas mis adversarios pero nunca van a poder decir que soy incongruente.

“Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza no fabricamos delitos, no somos iguales”, afirmó.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Campeche, Renato Sales, solicitó ayer a la Cámara de Diputados el desafuero del legislador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, tras acusarlo de enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de la entidad.

El funcionario detalló que tan solo la “mansión” de Moreno en Campeche tiene un valor de 130 millones de pesos, a lo que se suman cuadros, esculturas y piezas artísticas valuadas en más de 50 millones.

Alejandro Moreno acusó, en respuesta, persecución política y advirtió a los legisladores de Morena que no lo van doblegar ni asustar.

“Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme. No me van a asustar, ni van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México”, mencionó.

Con información de: msn.com