Vuelve EU a incluir a Tamaulipas en alerta de viaje nivel 4

Diego López Bernal

Tamaulipas continúa en la lista de entidades mexicanas “fichadas” por los Estados Unidos para alertar a sus ciudadanos para no viajar, dados los riesgos de ser víctimas de la violencia y diversos delitos.

De esta manera, junto a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas, esta entidad se mantiene en el nivel cuatro de alerta, el cual es el máximo indicador en la escala,

Fue debido a los recientes hechos violentos registrados en nuestro país que Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, destacó a través de su cuenta de Twitter la alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado.

En particular, estos seis estados son considerados las áreas de mayor riesgo de delincuencia y secuestro, por lo que se emitieron las recomendaciones para los estadounidenses que visiten México.

Cabe mencionar que el Departamento de Estado sumó este miércoles a Zacatecas y, por otro lado, en la alerta se recomienda tomar precauciones normales de viaje en los estados de Campeche y Yucatán.

Asimismo, Salazar felicitó a Nayarit, al Estado de México y a Coahuila por mejorar en sus niveles de seguridad en la lista de este año, es decir, pasaron de nivel tres (“reconsiderar viajar”) al dos (“tener mayor precaución”), en tanto que el uno es solamente “tomar precauciones”.

En una declaración pública, el embajador norteamericano explicó que “ambos países se comprometieron a mejorar la seguridad y a proteger mejor a nuestra gente. Sin seguridad no hay prosperidad. Es importante reafirmar nuestro compromiso con la seguridad de la ciudadanía, y proveer a las instituciones de seguridad y de justicia mexicanas los recursos y capacitación necesarios, además de profundizar nuestra cooperación”.