Ayuntamiento ha recaudado más de 118 millones de pesos por cobro de diferentes servicios

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-



Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con resultados por encima de la meta trazada, a la fecha el Ayuntamiento de Victoria lleva recaudados más de 118 millones de pesos por concepto del cobro de diferentes servicios.

El Tesorero municipal Luis Carlos Cisneros Gómez destacó que dicha cifra representa más de 22 millones de pesos por arriba de lo recaudado durante el mismo periodo del año 2021.

“En ingresos generales vamos muy bien, vamos por encima de la meta trazada, llevamos más de 118 millones de pesos cobrados, impuestos, derechos, todo lo que se cobra aquí en el municipio”.

Dijo que han tenido una gran respuesta por parte de la ciudadanía y en ese sentido el Tesorero del Municipio de Victoria destacó que la indicación es apoyar a la ciudadanía para que puedan hacer sus pagos.

“La instrucción es que sigamos colaborando con las personas viendo sus necesidades, viendo como sí pueden hacer los pagos, no cerrarnos, si no me pagas dar facilidades y acceso para que puedan pagar”.

Por último, Cisneros Gómez recordó que el próximo 31 de agosto es el último día para gozar de la condonación del cien por ciento en los recargos sobre el pago del impuesto predial.

“Que la gente aproveche ahorita, no se confíen, ahorita hay que aprovechar lo que tenemos que hasta el 31 de agosto es la condonación al 100 por ciento del recargo”.