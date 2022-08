Fecanaco alerta sobre nueva modalidad de extorsión telefónica

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-



Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas alertó a la población en general sobre una nueva modalidad de extorsión telefónica.

“Acabo de vivir una o dos que me hablaron no de negocios sino de personas, donde les pidieron que tenían un cargamento de televisiones que les había enviado un primo, una gente de Estados Unidos y que estaban detenidos en la aduana”, refirió el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas (Fecanaco) Abraham Rodríguez Padrón.

El Presidente de la Fecanaco dijo que lamentablemente las víctimas denuncian hasta que se consumó el delito.

“Les piden que con diez mil o 20 mil pesos lo iban a sacar”.

“Tenemos ahorita esos dos casos que te digo denunciados ante la Policía Cibernética 089 y estamos haciendo la denuncia formal ante la Fiscalía”, añadió.

Entrevistado vía telefónica, Rodríguez Padrón señaló que el tema es que la gente de pronto no denuncia, “y esta es una parte importantísima”, recalcó.

Al insistir en el tema de la presentación de las denuncias, González Padrón afirmó que la extorsión no solamente nace de las llamadas, si no de aquellos que les vienen cobros por diversas circunstancias a negocios, a personas, a gente que ejerce el comercio informal; “todas esas situaciones lógicamente tienen que ser denunciadas para poderlas conocer, sino solamente va a ser lo que oímos”.

“En el tema de las extorsiones telefónicas nosotros hacemos un llamado a la gente a que no se deje”, insistió.