Hombres preparan sándwiches dentro del cine

En los cines venden muchas botanas y dulces, pero a veces no es suficiente para calmar el antojo; no obstante, aunque no está permitido, hay quienes burlan la seguridad hasta para meter a la sala jamón, queso, pan, para hacer y degustar unos deliciosos sándwiches.

Y así quedó grabado en un video que circula en TikTok, donde se aprecia a un joven, sin pena alguna, tiene todos los ingredientes en sus piernas y los descansabrazos de su asiento y el de su compañero que lo graba.

Así, el joven, con toda la calma del mundo, saca dos rebanadas de pan, las pone sobre el paquete que yace en sus piernas y abre el paquete de jamón.

Cabe mencionar que a lado del jamón hay un paquete de queso manchego en rebanadas.

Este es uno de los tantos videos que circulan en redes sociales en los que asistentes al cine, pues, ingresan a las salas con otros alimentos como pollo rostizado, pizza y hasta cervezas.