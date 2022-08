Martha Higareda fue ignorada por otra latina

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 17 (Agencias)

La actriz Martha Higareda, quien se ha ganado un lugar dentro de la industria hollywoodense, recordó que su camino tuvo complicaciones y que la primera vez que tocó puertas en el mercado estadounidense una colega latina la trató mal.

La protagonista de “Amarte duele” dijo que en aquella ocasión recurrió a la única compañera que conocía en aquel país, y la experiencia con ella canceló todas sus ganas de continuar frecuentándola para solicitarle recomendaciones o apoyo.

“A mí me pasó esa primera vez que llegué a Los Ángeles, esa primera vez que yo no sabía inglés, no sabía nada… No voy a decir quién, pero me pasó que conocí a una latina, que no es Salma Hayek”, contó Higareda en el podcast “Pinky Promise” de la actriz Karla Díaz.

Higareda platicó que su primer encuentro para abrirse puertas en la llamada Meca del Cine fue en Los Ángeles y la actriz latina, que ya conocía, estaba haciendo varias cosas por allá, razón por la que creyó que sería buna idea acercarse a ella para tener un poco de ayuda.

“Me acuerdo que fue así de: ‘¿Qué haces aquí?’. Y yo: ‘Vengo aquí porque quiero entrar’. Y ella: ‘¿A qué agencias fuiste a ver? No vayas a esa, porque esa ya tiene a su latina: yo’’, eso me dijo”, narró la actriz evitando revelar el nombre de la famosa a la que se refería, pero aclarando que no fue Hayek.

Ante esto, Díaz le preguntó si en algún momento pensó que todo le iba a salir fatal, pero Martha buscó la manera de motivarse y en la actualidad ella sí busca apoyar a los demás: “Si alguien a ti te dio la oportunidad, tú le puedes dar la oportunidad a alguien más”, puntualizó.