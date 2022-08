Sería sacrificado cocodrilo que mató a un hombre

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Antonio Sosa / EL Sol de Tampico

Tampico, Tam.- El cocodrilo que la mañana de ayer atacó y mató a un hombre en la laguna del Carpintero fue trasladado este viernes a una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) en el municipio de Altamira. La posibilidad de sacrificarlo se mantiene en pie.

El jefe de la oficina de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) Daniel Gómez Hernández, indicó que el cocodrilo temporalmente estará en resguardo en una UMA particular localizada en el ejido Mata de Labra.

“De momento se envía a esta UMA que tiene el manejo de especies como esta, quedamos a la espera de lo que determine u ordene el Ministerio Público Investigador que lleva el caso” dijo el funcionario federal a El Sol de Tampico.

La mañana de hoy el animal fue amarrado y subido a una camioneta, para sacarlo del cuartel de bomberos y trasladarlo a la UMA

NO DESCARTAN TENER QUE SACRIFICARLO

De igual manera el representante de la Profepa indicó que la posibilidad de sacrificarlo se mantiene en pie, lo que será determinado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas que desarrolla las indagatorias.

De momento “estará en un área específica y estará ahí hasta que el agente del Ministerio Público determine lo que procede, si es que hay que sacrificar este animal”.

El saurio es un adulto de más de tres metros de largo, mismo que la mañana de ayer atacó y dio muerte a un hombre de unos 30 años de edad que no ha sido identificado.

NO HAN ENCONTRADO EL BRAZO

Daniel Gómez precisó además que no ha sido localizada la extremidad superior izquierda de la víctima, misma que fue arrancada por el cocodrilo.

Incluso ayer se realizaron rayos X pero los análisis arrojados no han sido concluyentes para determinar si el brazo está en el interior del mismo.

“No son determinantes -las radiografías- para poder establecer con precisión si si o no estaba, tomamos como base esa opinión y se determinará por el Miniterio Público si es que debe sacrificarse” refirió.

En caso que la fiscalía determine que no será sacrificado, el enorme cocodrilo sería enviado de Altamira a una reserva localizada en el municipio de Villa de Casas, en la zona centro del estado.