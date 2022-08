Reflexionando sobre el deber social

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Héctor F. Saldivar Garza

Es importante que las personas consideren como un deber social pugnar por superarse cada día más en todo lo relacionado consigo mismo, para así estar en óptimas condiciones de brindar mejor servicio a los demás; si todos optaran por esta actitud, al momento de realizar una evaluación de su vida, seguramente la observarían con más alto nivel de desarrollo que como la vieron en su infancia.

Entre algunas de las cuestiones que es importante evaluar para determinar el avance que se ha logrado, citaremos tres que consideramos trascendentes, explicando las razones por las que se eligieron.

Una que resulta clave es que las personas estén adecuadamente informadas de los acontecimientos que se presentan en su entorno local, nacional e internacional, porque así podrán ubicarse de manera más apropiada en la realidad. Logrando lo anteriormente señalado, no dudamos que comprenderán el entorno, explicándoselo con lujo de detalles.

Dentro de los motivos para seleccionar este punto, señalamos por principio que el saber sobre los sucesos del diario vivir, nos brinda seguridad; esto es básicamente por circunstancias varias que pueden presentarse; una que resulta crucial es predecir contingencias en nuestro entorno, y esto, asimismo, suele blindarnos contra múltiples inconvenientes, como recibir sorpresas desagradables en los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales.

Sin embargo, aquí tendremos que reflexionar sobre algunos detalles por ejemplo, el lugar donde es prudente se informen las personas, ya que en el país como en el mundo tenemos prensa, radio, televisión y demás medios tecnológicos, generalmente al servicio de quien ostenta el poder, sea este formal o informal.

Al manejarse de esta manera, la sociedad debe estar muy atenta en revisar con detenimiento el contenido que cada uno maneja y hacia dónde se decanta, ya que si bien existen algunos que informan de una manera centrada, la mayoría manejan tendencias y generalmente se inclinan hacia el conservadurismo.

Consideramos como algo bastante común en nuestro ámbito que los medios sean respaldados económicamente por instituciones de muy diversos géneros como las universidades, quienes lo realizan con fines propagandísticos; asimismo, son apoyados por organismos como asociaciones civiles no gubernamentales, que muchas de ellas son creadas enfatizando su finalidad en determinado objetivo, pero hábilmente lo relegan para decantar algunas partidas financieras hacia ciertos medios, quienes les corresponden facilitándoles el logro de sus intereses prioritarios. Unos de los fines que suelen argumentar es que luchan por erradicar la pobreza o promover la democratización de las sociedades, lo cual no siempre es real; y confunden a la población porque lo mayormente probable es que no encuentres personas que se opongan al logro de esos fines, los cuales son eminentemente humanistas.

Otro aspecto a citar como elemento que debe existir al evaluar si las sociedades van en una línea correcta, es que las personas se mantengan en preparación constante, mínimo en torno a las áreas generales que puedan incidir en sus acciones cotidianas, ya que de acuerdo a criterio propio, lo ideal es permanecer adelante de los acontecimientos trascendentes, para que se nos ubique en la categoría de entes progresistas.

En referencia a la formación que se pretende adquirir, es prudente obtenerla en los sitios profesionales de mayor jerarquía, donde empleen los modelos y proyectos educativos más reconocidos. Igualmente es necesario compartir la idea que en este tipo de acciones debe estar ausente el asumir criterios considerando emplear tiempos y esfuerzos mínimos, ya que las cuestiones importantes regularmente exigen de una gran aplicación, la cual siempre debemos estar dispuestos a ejercerla.

Igualmente, debe colocarse como principio a observar en la sociedad, para categorizarla en el nivel de progresista, que muestren avances hacia una mayor equidad. Recordemos que este vocablo tiene relación directa con la igualdad y la justicia, las cuales se han propagado enfáticamente, por lo menos en las constituciones políticas que rigen a las naciones, a partir de la Revolución Francesa; y simplemente no se generaría en lo absoluto una oposición al respecto.

Por el contrario, las sociedades pretenden pugnar por incorporar nuevos principios que paulatinamente vayan destrabando el negativo propósito de mantener en la pobreza a millones de mexicanos, e igualmente que avancemos en superar anacronismos de países dictatoriales; y todo esto nos conduce a imaginar que seremos espectadores de una transformación real de la sociedad.

Sin embargo, no debemos pecar de ingenuos y pensar que todo en la política de México y de Tamaulipas va en “caballo de hacienda” porque esto no es verdad. En el caso de nuestro Estado, debemos recordar que legalmente no se han agotado todos los medios de impugnación en las instancias correspondientes, para la resolución de varios asuntos, por lo que una actitud prudente es mantenernos detalladamente informados de los acontecimientos.

Por otra parte, en diversas ocasiones hemos recomendado, y lo reitero, cuán importante es crear o adherirse a grupos de estudio que promuevan y faciliten el desarrollo social; esto es una idea de primer mundo que debemos incorporar para mantenernos en ascenso teórico conceptual y quizá podríamos agregar, humano, que nos conduzca a estar en la vanguardia de la sociedad.