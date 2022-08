Labores de rescate de mineros continúan

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Los trabajos en la mina El Pinabete continúan en el municipio de Sabinas, Coahuila, para rescatar a los 10 mineros atrapa­dos desde el pasado 3 de agosto.

“No tengo sueño, no como nada, ya solo el cansancio mental de estarme torturando, la incertidumbre si están vivos”, dijo Martha Huerta, esposa de minero atrapado.

Ella ha pasado 18 días afuera de la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, esperando noticias de su esposo, Sergio Gabriel Cruz Gaytán, quien se encuentra atrapado junto con otros nueve mineros.

Desde el pasado 3 de agosto los mineros están atrapados por un derrumbe ocurrido en la mina El Pinabete y los 3 pozos de la mina están inundados.

Con 14 bombas se trabaja las 24 horas para drenar el agua, pero vuelve a subir el nivel, por el agua que se filtra de la Mina Conchas 2, en desuso desde hace más de 25 años.

La semana pasada comenzaron a realizar perforaciones en la zona que limita ambas minas, para ubicar con cámaras el punto donde se trasmina el agua y sellarlo con cemento, lo que permitiría vaciar los pozos e iniciar los trabajos de rescate.

Los avances de las obras son compartidos dos veces al día con los familiares directos de los mineros atrapados.

“Ahora en la mañana vinieron a decirnos prácticamente lo mismo de ayer, solo nos queda esperar este fin de semana a que terminen de barrenar para empezar a tapar, taponear”, dijo Martha Huerta, esposa de un minero atrapado.

Autoridades de la Secretaría del Trabajo se reunieron a puerta cerrada con algunos de los familiares de los mineros atrapados a quienes les ofrecieron el pago de sueldos caídos, que no todos aceptaron.

“Fueron creo que 5 o 6 señoras, me invitaron, pero como yo les dije literal, a mí no me interesa eso, yo ahorita no tengo cabeza para pelear qué turnos o que quiero más dinero. No”, apuntó Martha Huerta, esposa de un minero atrapado.

Desde entonces se han desaguado más de 445 millones de litros de agua de los pozos 2, 3 y 4 de la mina El Pinabete, pero hasta ayer, el nivel del agua aún superaba los 30 metros.

Con información de: noticieros.televisa.com