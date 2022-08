Gomita lanza mensaje a las mujeres que la critican

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Gomita compartió un video en su cuenta de TikTok en el que aparece bailando al ritmo de “Bizcochito”, canción de Rosalía, mientras presume las cicatrices que le resultaron a partir de las cirugías estéticas a las que se ha sometido.

Sin utilizar una descripción en especial, la presentadora posteó el material en su perfil, donde, como era de esperarse, recibió un sinfín de comentarios por parte de los internautas.

En la grabación, la conductora agregó el texto: “Cuando llegas al balneario y todas ven tus cicatrices, pero sus esposos las cirugías”.

“La manera de masticar el chicle lo dice todo”, “Para las que dicen que el chicle ¿qué onda? Así es el tren”, “Súper bonito el traje de baño, ya quisiera yo tener ese cuerpo, las cicatrices no me importarían”, “¿Qué se hizo que se ve muy bonita?”, “No nada más en el balneario, también en TikTok”, “Te miras súper bonita, de todas las ‘fases’ que has tenido, juro que esta es la mejor, muy bien”, son algunos de los comentarios que pueden encontrarse en el post de Gomita.

Con información de: telediario.mx