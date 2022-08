Raúl Araiza revela que luchó contra el alcoholismo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Raúl Araiza conmovió a sus compañeros del programa matutino “Hoy” luego de que revelara los motivos por los cuales se ausentó del programa desde julio pasado, y es que el presentador dio a conocer que estuvo enfrentando una lucha contra el alcoholismo, por lo que estuvo internado en una clínica de rehabilitación.

“¿Cuándo pedir ayuda?, somos una familia aquí… básicamente es cuando lo que te dice el alma, es cuando quieres dejar de sufrir. Lo que no quieres es sentir, ¿cómo no sientes?, adormeciendo esos sentimientos. Hay gente que se lo come, fuma, bebe, lo vomita. Porque no hay un autoconocimiento, que es lo que yo fui hacer”, mencionó el conductor.

Comentó que el trabajo que desempeña se trata, en algunas ocasiones, de ocultar sus verdaderas emociones, para dar al público su mejor versión.

“El chiste es no sentir. En mi caso, este trabajo aquí, tenemos diferentes temas emocionales, pero lo que tenemos que hacer aquí es dar una buena cara, siempre para nuestro público. Explicando y dando y tapando lo que realmente tenemos”, agregó.

Confesó que sentía un vacío, el cual, lo quiso sobrellevar con el alcohol.

“El vacío que yo tenía, esa ausencia, es abandono de padre. La fantasía de todo adicto es tener el reconocimiento de todo padre, que no me besó lo suficiente, me dio el amor como él podía. Mi padre fue hombre sin amor. Yo viví todo esto sin amor, luego me manda cuatro años fuera de México, sin yo entender el exilio. Porque mi papá hacía tantas comparaciones con mi hermano y no tiene la culpa el gordito, yo llego y tengo contacto con la sustancia y dije ‘aquí soy’, se volvió mi mejor amigo, me dio servicio”, puntualizó.

Ante las declaraciones de ‘el negro’ Araiza, sus compañeras en el programa Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Arath de la Torre le brindaron mensajes de apoyo.

Con información de: telediario.mx